Travaux routiers à Grand-Sault: des retards à prévoir

Plusieurs résidents et commerçants qui ont pignon sur rue à Grand-Sault en plein cœur d’un vaste chantier routier ne sont pas au bout de leurs peines.

Des travaux de réfection sur le chemin Tobique entamés il y a déjà un mois et qui devaient se terminer à la fin juillet devront se poursuivre encore un certain temps, n’en déplaise aux gens qui habitent ou fréquentent le secteur.

La date de conclusion des travaux a récemment été reportée au 7 août.

Une erreur de la part du fournisseur de béton est à l’origine du retard.

«Il y a eu des difficultés avec le mélange à ciment qui a été utilisé. On a dû refaire le travail à cinq endroits différents», a expliqué Peter Michaud, le directeur général de la Ville de Grand-Sault.

«Lors d’une inspection, notre firme qui surveille le site s’est aperçu qu’il y a avait un problème dans une certaine section. Tous les responsables impliqués dans les travaux se sont parlé pour rapidement régler la situation. Il y a eu une belle collaboration», a précisé Peter Michaud.

«Il n’y aura pas de coûts additionnels à assumer pour la municipalité, car le gouvernement provincial a approuvé ce prolongement d’une semaine», assure-t-il.

Pour plusieurs, ce chantier est presque quotidiennement source de maux de tête.

La liste de récriminations de certains à ce sujet est d’ailleurs assez longue.

Circulation souvent au ralenti, accès aux stationnements privés rendu inaccessible pendant plusieurs jours, poussières à n’en plus finir sur les voitures et dans les maisons, bruits assourdissants dès le lever du soleil font parti du paysage qui est décrit.

Pour certains résidents qui veulent profiter paisiblement de leur retraite ou écouler des journées de vacances estivales installé sagement à la maison, la pilule peut être difficile à avaler.

Surtout pour ceux qui ne disposent pas de système de climatisation à domicile.

Idem pour les automobilistes qui circulent sur le chemin Tobique en pleine heure de pointe sans disposer d’air conditionné à bord de leur véhicule.

Certains se consolent toutefois à l’idée qu’une cure de rajeunissement à cette importante artère était plus que nécessaire.

D’autres ont dit apprécier le fait que des commerces offrent des espaces de stationnement à certains de leurs voisins qui en sont privés dans le cadre des travaux.

«C’est le moins que je puisse faire pour certaines personnes durant tout ce temps», souligne Emmanuel Toner, le propriétaire du commerce Toner Red & White.

L’approvisionnement en eau potable et en électricité ne semble pas non plus avoir été menacé un seul instant par ces travaux d’infrastructures.