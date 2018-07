Bathurst: cure de rajeunissement de 3,2 millions $ au foyer Notre-Dame-de-Lourdes

Le gouvernement provincial annonce un investissement de 3,2 millions $ pour rénover le foyer Notre-Dame-de-Lourdes de Bathurst.

L’investissement, dévoilé jeudi matin, permettra à l’établissement de 130 lits d’effectuer des travaux d’infrastructure. Des améliorations seront notamment apportées au système de chauffage ainsi qu’au système de climatisation. De plus, d’autres travaux seront précisés par l’administration du foyer et le ministère du Développement social. Ils seront effectués sur une période de cinq ans.

«On est heureux d’avoir cet investissement de la province. Il y a toujours des rénovations à faire dans un foyer de soins pour répondre aux besoins des résidents. On ne connaît pas encore l’allocation annuelle que la province injectera dans les travaux. Je pense que, dans les jours à venir, nous allons élaborer un plan détaillé de mise en oeuvre du projet», de mentionner Charles-Édouard Landry, président du conseil d’administration du foyer Notre-Dame-de-Lourdes.

Cet investissement permettra à ce foyer de soins de continuer à répondre aux besoins des aînés de la région de Bathurst, indique Brian Kenny, ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

«Alors que notre population est vieillissante, il est important d’avoir des programmes, des services et une infrastructure en place afin de répondre aux besoins.»

«On a 130 lits ici, au foyer, et je peux dire qu’il y a plusieurs personnes sur la liste d’attente. Il y a des comités spécialisés qui font l’évaluation des cas les plus prioritaires. Le recrutement du personnel est également un problème dans tous les foyers de soins. Travailler dans un foyer de soins est un métier difficile et exigeant. On a toujours besoin de personnel qualifié», a précisé M. Landry.

L’annonce du jeudi a lieu dans le cadre du plan pour les foyers de soins 2018-2023 du gouvernement provincial. Elle fait partie d’un fonds de 108 millions $ sur cinq ans pour rénover les foyers de soins dans la province.