Hausse de la rémunération des médecins urbains: un «coup monté» – Dr Hubert Dupuis

Le Dr Hubert Dupuis, président d’Égalité Santé N.-B. et le Dr Gilbert Blanchard, urgentologue de Caraquet. - Archives

L’entente conclue entre la Société médicale et le ministère de la Santé a suscité de vives réactions, jeudi.

Dans nos pages, mercredi, le Dr Gilbert Blanchard, urgentologue de Caraquet, a dénoncé l’accord qui offre aux médecins qui œuvrent dans les grandes villes de la province une augmentation salariale de 4% et qui exclut ceux qui travaillent en région.

Cette entente compromet le maintien des services d’urgence dans la Péninsule acadienne, a-t-il avancé.

Le Dr Hubert Dupuis, président d’Égalité Santé N.-B., et la Dre France Desrosiers, vice-présidente services médicaux, formation et recherche du Réseau de santé Vitalité, n’ont pas hésité à se ranger derrière leur collègue.

Si bien que le Dr Dupuis a qualifié l’entente de «coup monté».

«Le ministère tente à tout prix de fermer les urgences dans les régions. Le ministre de la Santé, Benoit Bourque, et le premier ministre, Brian Gallant, ont trouvé une nouvelle façon de le faire.»

Pour sa part, la Dre Desrosiers se dit déçue que le ministère et la société aient agi «contre les recommandations des dirigeants des centres hospitaliers».

«Nous ne soutenons aucunement l’entente qui vient d’être paraphée. Nous nous y sommes opposés dès le départ à la table de négociation. Nous les avons avisés de ne pas le faire.»

Une situation «hautement anormale»

«Il y a davantage de ressources dans les centres urbains versus ce qui est disponible en régions. Ils ont beaucoup plus de travail à faire dans les petits centres.»

Un avis que partage son homologue.

«C’est l’une des raisons pourquoi il est si difficile de faire du recrutement dans Péninsule, notamment. Les médecins doivent être plus polyvalents. La pression, la charge de travail et la responsabilité sont plus grandes. Les conditions de travail ne sont pas alléchantes pour les jeunes médecins.»

La solution est pourtant simple

«Il devrait y avoir un incitatif pour attirer les médecins en régions comme le soulignait le Dr Blanchard. Les politiques du gouvernement jouent contre les centres ruraux», plaide Hubert Dupuis.

«Il y a dix postes d’ouverts, confirme Dre Desrosiers, mais en réalité, il y en a beaucoup plus que ça. L’on parle d’au moins dix postes en médecine familiale et au moins cinq aux urgences.»

Les conséquences sont réelles et n’affectent pas seulement les médecins, indique le Dr Dupuis.

«En fin de compte, ce sont les patients qui écopent. Il y a moins de services alors que les gens en ont besoin de plus.»

La Société médicale a indiqué à l’Acadie Nouvelle que personne au sein de l’organisation n’était disponible pour une entrevue.

Le président désigné, Dr Serge Melanson, a tout de même fourni une déclaration par voie de courrier électronique. Il affirme travailler de pair avec le ministère pour trouver des solutions.

«Dans la Péninsule en particulier, des problèmes de recrutement importants représentent un fardeau supplémentaire pour les médecins dévoués de la région.»

«Nous comprenons leurs préoccupations et nous apprécions grandement leurs efforts visant à s’assurer que ces collectivités ont accès aux soins de santé dont elles ont besoin.»

Le sort de l’urgence de Caraquet est entre les mains de la Société médicale et du ministère, note Dre Desrosiers.

«Nous avons cogné à la porte de la Société médicale. C’est elle qui a le pouvoir de négocier. Le ministre nous a dit qu’il nous appuie et qu’il veut garder les urgences ouvertes.»

Mais le Dr Dupuis n’en est pas convaincu.

«Il dit qu’il veut en faire plus pour les régions et les urgences, mais ses actions démontrent l’inverse.»

Le ministre de la Santé n’a pas répondu à nos demandes d’entrevues.