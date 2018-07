La canicule sera de retour au cours des prochaines semaines

Le mois d’août sera à l’image du mois de juillet: chaud et sec! - Archives

La chaleur accablante des derniers jours sera bientôt de retour, avertit Environnement Canada. Le mois d’août sera à l’image du mois de juillet: chaud et sec!

Le temps pluvieux et nuageux de jeudi risque d’être un court répit entre deux vagues de chaleur. Environnement Canada prévoit des conditions météorologiques arides au début du mois d’août.

«On peut s’attendre à un mois d’août plus chaud que la normale, surtout lors des premières semaines», indique Jill Maepea, météorologue pour l’agence fédérale.

À titre de comparaison, les températures maximales oscillent habituellement entre 24°C et 26 °C au mois d’août, tandis que les températures minimales varient de 12°C à 14°C.

Les précipitations seront également très rares le mois prochain, avance Jill Maepea.

Plusieurs records de température ont été fracassés au cours des derniers jours, précise-t-elle, avec 31,8°C enregistrés à l’île Miscou, jeudi, 32,2°C à Rogersville, dimanche, et 38,7°C dans le Parc national Fundy, ce lundi.

L’humidex a même dépassé les 40°C au début du mois.

«On a eu une canicule durant presque tout le mois de juillet, souligne la météorologue. La durée de la vague de chaleur est vraiment inhabituelle dans les provinces Maritimes cette année. Il n’y a presque pas eu de précipitation au cours des deux dernières semaines et le temps sec va probablement continuer.»

La pluie s’est faite rare à Edmundston, qui n’a reçu que 30 mm depuis le début du mois, alors que Bathurst et Moncton ont reçu 50 mm. En moyenne, il tombe généralement de 80 à 90 millimètres en juillet.

La saison des ouragans n’est pas attendue avant le mois de septembre. Cependant, le Centre canadien des ouragans prévoit que les tempêtes tropicales seront moins actives dans la région cette année.

De plus en plus fréquentes

Environnement Canada rappelle que la chaleur est particulièrement accablante pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l’exercice à l’extérieur.

Pour éviter de subir des malaises, les responsables de la santé publique recommandent aux gens de boire de l’eau régulièrement, avant même d’avoir soif; de passer quelques heures par jour dans un endroit frais; de prendre des douches ou de s’asperger d’eau froide et de ne pas s’exposer trop longtemps au soleil.

Les journées très chaudes, soit celles où la température dépasse les 30°C, seront de plus en plus fréquentes dans le futur.

D’après un modèle établi par l’Université du Manitoba, il y aura en moyenne 32 journées très chaudes dans le Sud-Est entre 2051 et 2080 et le mercure dépassera les 30°C à 15 reprises sur la période 2051-2080. Au cours des trente dernières années, la moyenne n’était que de six.

Le réchauffement climatique multipliera les risques de sécheresse, de feux incontrôlés ou d’orages et affectera les personnes âgées plus susceptibles de souffrir d’épuisement par la chaleur et de coup de chaleur, préviennent les chercheurs.