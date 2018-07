Le prix de l’essence demeure stable cette semaine au Nouveau-Brunswick, juste en dessous des 130 cents le litre.

Quand la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick a établi ses nouveaux prix maximums hebdomadaires des produits pétroliers, celui du litre d’essence ordinaire libre-service a baissé de 0,1 cent. Il se situe à 128,8 cents le litre.

Le prix du litre de sans-plomb demeure ainsi plus de 20 cents plus élevé qu’à pareille date, l’an dernier. La semaine du 27 juillet 2017, le prix maximum était 108 cents le litre. Un conducteur ayant un réservoir d’essence de 50 litres paie donc 10,40$ de plus pour faire le plein.

Tout comme l’essence, le litre de carburant diesel à ultra faible teneur en soufre est demeuré stable. Il se situe à 132,4 cents le litre pour une deuxième semaine de suite.

Il en va de même pour le mazout, qui demeure à 117,4 cents le litre. Le prix du propane a quant à lui subi une baisse, passant de 104,3 à 102,2 cents le litre.