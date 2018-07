Neuvaine à sainte Anne: «ça fait partie de l’Acadie»

Que ce soit pour perpétuer des traditions familiales ou pour affirmer sa foi chrétienne, nombreuses sont les raisons qui incitent les gens à participer à la grande fête de sainte Anne, célébrée le 26 juillet.

Beau temps, mauvais temps, plusieurs milliers de personnes des quatre coins de la Péninsule acadienne et d’ailleurs font le pèlerinage au sanctuaire Sainte-Anne-du-Bocage pour prendre part à la traditionnelle neuvaine, qui a commencé le 17 juillet.

Lise Paulin, de Bas-Caraquet, est arrivée au sanctuaire très tôt jeudi matin. Lorsqu’elle prie, elle garde une pensée spéciale pour sœur, atteinte d’une maladie.

«C’est très important pour moi d’être ici», dit-elle.

Gilbert Clément, de Saint-Léolin, est un bénévole de longue date. D’une manière ou d’une autre, il donne de son temps au sanctuaire depuis près de 40 ans. Présentement, il est responsable des quêtes.

«Les gens participent bien. Ils aiment la Sainte-Anne. Ça fait partie de l’Acadie.»

Motivé par la charité chrétienne, Gilbert Clément retire une grande fierté de son travail bénévole.

«J’aime aider la population. Les gens viennent ici. Ils prient. On est ici pour les aider à passer une belle journée tranquille.»

Au fil des années, sa participation à la neuvaine lui a aussi permis de faire plusieurs rencontres enrichissantes.

«Ça ne paraît pas toujours, mais il y a des gens de partout qui viennent ici. J’ai rencontré des gens des États-Unis, de la France, d’un peu partout, c’est incroyable. C’est une drôle de place ici, mais quand t’arrives ici, même si tu ne connais pas les gens, tout le monde se parle. C’est assez spécial.»

Cette année, les prédications ont tourné autour du thème, «Dieu, sois ma force». Selon le père Régent Landry, administrateur du sanctuaire, la thématique a été choisie pour rappeler aux fidèles que Dieu est toujours présent dans leurs vies. Le père Landry se permet même de faire un lien avec l’actualité.

«Lors de moments de peine ou de misère, on peut se tourner vers Dieu et lui demander de l’aide, comme les Acadiens et Acadiennes le font souvent. Par exemple, dans la Péninsule acadienne, le trou noir en inquiète plusieurs. Ce n’est pas facile comme situation, mais la foi en Dieu peut être une force pour nous aider à traverser ces épreuves.»

Malgré le vieillissement de la population, le sanctuaire occupe toujours un rôle important dans la vie quotidienne de plusieurs Acadiens, constate le père Landry.

«C’est vrai que dans nos églises, il y a moins de monde qu’auparavant, mais je pense que beaucoup de gens ont une grande foi à l’interne. Ça ne se passe pas nécessairement toujours dans un lieu physique comme une église. Il y en a qui ont besoin d’être dans la nature sous les arbres et respirer de l’air frais. Parfois de voir un oiseau passé, c’est significatif.»

La messe de clôture de la neuvaine aura lieu jeudi à 20 h.