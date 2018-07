Un rapport lève le voile sur la pêche fantôme

La plupart des transbordements concernaient des chalutiers et des palangriers, les prises les plus communes étant les requins, les thons et les espadons. - Archives

C’est un phénomène qui se produit loin des quais, les bateaux de pêche transférant leurs prises à de gros navires réfrigérés qui transportent les marchandises lucratives vers les ports pour les distribuer dans le monde entier.

La pratique connue sous le nom de transbordement a fonctionné pendant des décennies dans l’ombre, largement hors de portée des regards indiscrets et des juridictions nationales.

Mais des chercheurs utilisant des technologies de surveillance capables d’inspecter les navires depuis l’espace ont pour la première fois mis en lumière l’étendue et la localisation des transbordements – une activité remontant aux années 1960 et liée à la pêche illégale, au trafic de drogue et aux violations des droits de l’homme.

Leur rapport, publié cette semaine dans Science Advances, identifie les points chauds mondiaux où les transbordements semblent se produire le plus fréquemment. Le document aide de plus à remplir les blancs de ce qui arrive à un poisson du moment où il est pêché à celui où il se retrouve sur une table, prêt à être consommé.

«C’est une technologie de pointe et nous essayons de déterminer où ce poisson a été pêché», a déclaré mercredi Boris Worm, biologiste marin à l’Université Dalhousie de Halifax et coauteur du rapport. Ce que nous essayons de faire avec cette technologie, c’est d’examiner de plus près ce commerce.»

M. Worm a indiqué que les chercheurs ont analysé les données recueillies par le biais de systèmes d’identification par satellite dans le but d’identifier les régions où des transbordements étaient suspectés et quelles espèces étaient impliquées.

Ils ont constaté qu’entre 2012 et 2017, il y a eu 501 rencontres impliquant 1856 navires de pêche et des navires de fret réfrigérés – connus sous le nom de reefers – dans 10 510 événements de transbordement probables dans le monde.

Beaucoup se sont produits au large de l’Afrique de l’Ouest, du Pacifique tropical et de la Russie, qui compte le plus grand nombre de reefers.

La plupart des transbordements concernaient des chalutiers et des palangriers, les prises les plus communes étant les requins, les thons et les espadons. D’autres espèces, comme le saumon et les crustacés, sont également transférées en mer, selon l’étude.

Les chercheurs ont découvert que 35% des transbordements ont eu lieu en haute mer, tandis que le reste a eu lieu dans des eaux nationales, où se pratiquent la plupart des pêches mondiales.

Les données ont révélé que le transbordement moyen prenait environ 11 heures, les navires de pêche transférant leurs prises environ une fois par mois.

Le document note que la plupart des prises planétaires de produits de la mer – 100 millions de tonnes métriques par an – sont débarquées directement au port par des bateaux de pêche opérant dans les eaux côtières ou nationales.

On peut toutefois y lire que le transbordement peut permettre aux poissons capturés illégalement d’être mélangés avec des prises légales, obscurcissant ainsi leurs origines.

M. Worm a déclaré que si le transbordement n’est pas illégal et peut réduire les coûts de carburant pour les navires qui peuvent décharger leurs prises en mer sans devoir retourner au port, il peut également entraîner des violations des droits de l’homme et le transfert de biens illicites.

La pratique permet aux navires de pêche de rester en mer pendant des mois, ce qui soulève la possibilité d’abus au travail.

«Les gens sont détenus en mer pendant des mois ou des années, a déclaré M. Worm. Ils sont essentiellement détenus en captivité en mer. C’est horrible.»

M. Worm indique que la technologie du système d’identification automatique utilisée dans ses recherches aurait intérêt à être utilisée plus largement pour mieux surveiller où les poissons sont pêchés et l’endroit où ils sont débarqués.

Il ajoute qu’une partie du problème est qu’il y a une mosaïque réglementaire quand il s’agit de la surveillance et de l’application des pratiques de pêche illégales et du transbordement. Le Canada utilise un système de surveillance des navires pour suivre les transbordements, tandis que certains pays comme la Thaïlande et l’Indonésie interdisent ou suspendent la pratique dans leurs eaux.

Du thon pas très frais…

Les données recueillies par les chercheurs ont par ailleurs fourni un aperçu de l’odyssée de la chaîne d’approvisionnement du thon transbordé dans des navires frigorifiques en Chine, à Taiwan et au Panama.

Le rapport conclut que six mois se sont écoulés entre la capture du thon et se commercialisation, en conserve, sur les étagères des épiceries.

Le thon a parcouru des milliers de kilomètres pour atteindre sa destination finale.

«Le poisson change de mains de trois à quatre ou cinq fois, il parcourt en moyenne 17 000 kilomètres et ce processus peut prendre une demi-année, a illustré M. Worm. Ces poissons ne sont donc pas vraiment frais et changent de mains plusieurs fois. Il y a un problème de traçabilité dont nous devons nous occuper.»