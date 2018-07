Assomption Vie se réinvente pour assurer son avenir

Comme elles l’ont déjà fait au cours des dernières années dans d’autres domaines, les grandes firmes technologiques tentent de percer le secteur des finances et des assurances. Devant cette nouvelle réalité, Assomption Vie prend d’importantes mesures pour assurer son avenir à long terme, a affirmé André Vincent, président-directeur général de l’entreprise de Moncton depuis 2013, lors d’une rencontre éditoriale avec l’Acadie Nouvelle.

Depuis quelques années, de nouveaux joueurs émergent dans l’industrie et tentent de changer les règles du jeu. Surnommées «Fintech» et «Insurtech», ces nouvelles entreprises informatiques offrent des services automatisés et abordables. Elles poussent les institutions traditionnelles du domaine à se réinventer.

«Leur objectif est d’éliminer les intermédiaires. Avec les algorithmes et l’intelligence artificielle, ils disent qu’ils sont capables de poser toutes les mêmes questions qu’un conseiller et que les gens seront ensuite capables de prendre les décisions par eux-mêmes.»

Au lieu de confronter ces entreprises émergentes, Assomption Vie souhaite pouvoir établir des alliances stratégiques avec elles.

«Ces gens ont développé une expertise en algorithme et en intelligence artificielle phénoménale. Il y a des choses intéressantes qui se font. La question est de savoir comment on fait pour s’allier à ces gens.»

Pour réussir à traverser cette importante période de transition, Assomption Vie a fait l’acquisition de la société Tech Knowledge Solutions, une compagnie fondée en 2007 à Moncton. La transaction avait pour but de permettre à Assomption Vie – une entreprise fondée en 1903 par des Acadiens installés aux États-Unis – de mieux intégrer les nouvelles technologies dans son fonctionnement.

«Notre préoccupation est de nous assurer qu’on va permettre à nos clients de transiger avec nous, de la façon qu’ils le souhaitent.»

Ce n’est toutefois pas la première fois qu’Assomption Vie entame un processus pour trouver de nouveaux moyens d’interagir avec sa clientèle.

En 2003, l’entreprise est devenue l’une des premières au Canada à numériser ses formulaires de vente d’assurances vie.

«C’est à dire qu’auparavant, si vous vouliez souscrire une assurance vie, les chances étaient qu’un courtier arrive chez vous avec un paquet de papiers et de formulaires. En 2003, on a développé une proposition électronique où l’on pouvait prendre cette information sur un ordinateur portable et par la suite, le courtier pouvait envoyer l’information à la compagnie d’assurance et l’information rentrait directement dans les systèmes administratifs.»

Éviter de frapper un mur

Si cette initiative fut un grand succès technologique et a permis à l’entreprise d’engranger d’importants profits, André Vincent considère qu’Assomption Vie a un peu trop – au fil des années – axé sa stratégie sur la vente d’assurances vie et a négligé d’autres lignes d’affaires importantes.

«C’est un peu normal. On ne touche habituellement pas ce qui fonctionne bien. Mais le danger est de devenir complaisant. Avec les régimes de retraite par exemple, on continuait de servir nos clients, mais on ne cherchait pas à développer de nouvelles relations ou une nouvelle clientèle. (…) Les autres lignes d’affaires ont un peu été négligées au détriment d’une ligne qui marchait fort.»

Les risques étaient réels. Dès son arrivée à la tête de l’entreprise, André Vincent s’est engagé à diversifier les affaires et à créer de nouveaux produits de niche.

«Si on continuait de faire ce qu’on faisait et on ne changeait pas, on s’en allait directement vers un mur… Notre objectif ultime, c’est que l’on soit toujours pertinents et présents dans 100 ans. C’est une vision à très long terme.»

Les finances du géant acadien du monde des affaires se portent plutôt bien. La compagnie, une mutuelle qui appartient aux membres depuis 1969, a enregistré des profits de 7,749 millions $ en 2017, soit seulement 31 000$ de moins qu’en 2016.

Assomption Vie compte environ 260 employés. Elle offre des produits d’assurance vie et maladies graves, d’assurance collective, de placements et de retraite ainsi que des prêts hypothécaires. Elle est présente dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Elle n’a plus d’actifs aux États-Unis depuis plusieurs années.

Perte de contrat avec la Ville de Moncton: «On est passé à autre chose»

Près de quatre mois après que la Ville de Moncton ait mis un terme à son contrat avec Placements Louisbourg, André Vincent dit avoir finalement tourné la page sur cette affaire.

La filiale d’Assomption Vie gérait les placements à long terme du régime de pension des retraités et des employés de la municipalité depuis 1995. Au début avril, un comité mis sur pied par la Ville de Moncton a décidé de confier la gestion du fonds, dont la valeur est évaluée à plus de 80 millions $, à Blackrock Asset Management, une firme américaine et à Manuvie, basée en Ontario.

La décision avait été très mal accueillie par Assomption Vie, dont le siège social est à Moncton.

«On est passé à autre chose, mais ce qui m’a frustré c’est la façon que ça été fait. Il y a eu un manque de respect.»

«Ce n’est plus la guerre ouverte, mais il y a encore des cicatrices.»

Sans vouloir tenir des clients pour acquis, M. Vincent juge néanmoins que la municipalité aurait dû envisager de poursuivre sa relation avec une entreprise locale.

«Je trouve ça important la question de se soutenir et de se serrer les coudes. Quand il n’y a pas de raison d’aller ailleurs, pourquoi le faire? On peut toujours trouver des raisons, mais il y a d’autres choses à considérer, ce n’est pas seulement une question de prix.»

Le volet communautaire d’Assomption Vie en est un exemple, croit M. Vincent. Bien que l’entreprise brasse des affaires partout au Canada, ses actions sociales sont majoritairement concentrées en Atlantique.

«Il faut dissocier notre volet commercial de notre volet communautaire. Les retombées philanthropiques de l’Assomption sont à 99% en Atlantique et au-delà de 95% de nos actions philanthropique sont concentrées en Acadie.»

La municipalité aurait dû aussi tenir compte de l’impact d’Assomption Vie sur l’économie locale, estime M. Vincent.

«Si 75% à 85% de nos nouveaux clients proviennent de l’extérieur de l’Atlantique, les profits restent ici et les emplois sont créés au Nouveau-Brunswick, surtout à Moncton. Quand je parle d’impact sur la société, je ne parle pas seulement de la philanthropie, mais des emplois et de l’expertise qu’on développe ici.»

Depuis ce temps, des pas ont été pris pour rétablir les liens entre la municipalité et la direction de cet employeur majeur de Moncton.

À la suite de cette affaire, M. Vincent avait décidé d’abandonner son siège au sein du conseil d’administration des Jeux de la Francophonie, qui auront lieu au Nouveau-Brunswick en 2021, en guise de contestation. Il représentait la Ville de Moncton.

«La Ville m’est revenue par la suite et on m’a proposé de reprendre mon siège. On ne peut pas se bouder à tout jamais, mais je n’étais pas prêt. J’étais tenté parce que c’est une belle cause et ce sera un événement majeur pour l’Acadie, mais en fin de compte, j’ai dit non. Cependant, j’ai demandé à mon chef de la direction financière de me remplacer, pour démontrer notre bonne volonté.»