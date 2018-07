Devenir Canadien à Shediac : une expérience «formidable»

Cinquante-deux personnes provenant de 23 différents pays sont devenues des citoyens canadiens, vendredi à Shediac. Plusieurs d’entre elles attendaient ce jour depuis plus d’une dizaine d’années.

Cybele Nzibu avait encerclé le 27 juillet 2018 sur son calendrier. Elle rêvait de cette journée depuis son arrivée au Canada, en 2008.

Celle qui a grandi au Congo est venue au Canada afin de poursuivre des études en administration des affaires à l’Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse. Après avoir obtenu son diplôme, elle a habité à Moncton un certain temps avant de décrocher un emploi à un bureau de Service Canada à Bathurst.

Vendredi, elle s’est rendue au centre multifonctionnel de Shediac avec une cinquantaine d’autres personnes pour prêter son serment de citoyenneté. Comme son pays d’origine ne permet pas la double citoyenneté, elle est aujourd’hui Canadienne et seulement Canadienne.

«Je suis assez contente. Je suis là avec mon mari, ma mère et mes soeurs. On s’est tellement préparés, on a porté du rouge et du blanc», explique celle qui habite avec son mari et sa fille – née au Canada – dans le nord du Nouveau-Brunswick.

«Le Canada est un beau pays. Je trouve que les Canadiens sont tellement chanceux. Quand je vois ce qui se passe dans le pays et à quel point s’intéresse le gouvernement aux contribuables… c’est comme une maman qui materne son enfant. Je trouve que c’est fantastique.»

Nathan Cepe, originaire des Philippines, est aussi devenu citoyen du Canada, vendredi midi. Celui qui habitait au Singapour avant de déménager au Canada avec un visa de travail, il y a sept ans, est gérant de ventes pour un détaillant de la région de Moncton.

Il avait de la difficulté à décrire les émotions ressenties durant et après la cérémonie.

«C’est excellent, même accablant. Je me sens magnifique, formidable. C’est très spécial quand je considère que j’ai rencontré mon épouse ici et qu’on s’est acheté une maison. On veut commencer une famille ici et on voit notre avenir à long terme dans ce pays.»

Marlies Trimm est quant à elle arrivée au Canada il y a 14 ans après avoir passé sa jeunesse à Trinité-et-Tobago. Après avoir terminé ses études à l’Université Mount Saint Vincent, à Halifax, elle a fait une demande de résidence permanente. Ses documents ont cependant été perdus en cours de route, et elle a dû recommencer à la case départ.

Une fois l’étape terminée, elle a entrepris les démarches pour obtenir sa citoyenneté canadienne. Elle était donc très soulagée, vendredi, quand elle est enfin devenue citoyenne du Canada.

«Finalement! Oh mon dieu! Je me sens bien. Je suis excitée et heureuse. Je suis très fière.»

«Je suis tellement acclimatée à la vie au Canada. Après 14 ans, il n’y a aucun doute que je suis Canadienne. J’avais simplement besoin d’un papier pour le prouver. Maintenant je peux voter.»

Le Nouveau-Brunswick compte 16 560 immigrants arrivés au pays depuis 2001. Selon Statistique Canada, la proportion des nouveaux arrivants provenant de l’Asie est en forte croissance comparativement aux autres régions. De 2011 à 2016, 6015 personnes sont déménagées de l’Orient vers le Nouveau-Brunswick, alors qu’elles étaient seulement 3320 de toutes les autres régions combinées.