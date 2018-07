Fumée en public: les communautés du N.-B. imiteront-elles Halifax?

Halifax prend les grands moyens pour réduire la fumée dans les lieux publics. On n’est cependant pas près de voir de telles mesures si musclées chez nous. L’Acadie Nouvelle en a jasé avec trois maires néo-brunswickois.

Il faudra faire gaffe à compter de cet automne avant de griller une cigarette, de fumer un joint ou de tirer quelques bouffées d’une vapoteuse sur le territoire de la Municipalité régionale d’Halifax.

En vertu d’arrêtés adoptés il y a quelques jours, il sera bientôt interdit de fumer sur toutes les propriétés publiques de la capitale néo-écossaise, dont les parcs, les places, les rues et les trottoirs. Les nouvelles règles entreront en vigueur avant la légalisation du cannabis, donc avant le 17 octobre.

Les contrevenants risqueront d’écoper d’amendes allant de 25 à 2000$. La Municipalité régionale d’Halifax prévoit cependant identifier des lieux ici et là dans la ville où il sera possible de fumer en paix.

Le maire d’Edmundston, Cyrille Simard, confie qu’il a été un peu surpris par l’ampleur de ces mesures. Cela dit, elles ne sortent pas de nulle part, à son avis.

«C’est clair qu’il y a une tendance lourde à restreindre le tabac et ses dérivés – ainsi que le cannabis – dans l’espace public. (…) On sent qu’il y a des gens qui réclament ça de plus en plus.»

Il dit cependant que personne à Edmundston ne lui a demandé d’adopter des changements aussi draconiens.

«Est-ce que le problème est rendu à un niveau où il faut légiférer dans l’espace public au sens large, incluant les trottoirs et les rues? C’est une question à laquelle je ne me suis jamais véritablement arrêté», ajoute-t-il.

Lorsqu’on lui demande s’il pense que les gens d’Edmundston trouveraient qu’une interdiction totale de fumer dans tous les espaces publics va trop loin, il répond qu’il croit que oui.

«Ce serait des choses à vérifier et à tester avec les citoyens. J’ai tendance à penser à priori que oui. Je pense que les citoyens penseraient que c’est de trop, parce que c’est une plus petite ville et qu’il y a une espèce de bon-ententisme ambiant (à Edmundston). Mais il y a des gens qui sont contre le tabac sous toutes ses formes, c’est clair.»

Son collègue de Bathurst, Paolo Fongemie, affirme que cet enjeu n’a pas encore fait l’objet de débats au conseil municipal de sa communauté.

«On n’a pas eu de grandes discussions à ce niveau-là au conseil. On sait que le 17 octobre arrive. On est encore en train de voir comment tout va être implanté.»

Une interdiction de fumer partout sur les propriétés publiques, même sur les trottoirs et dans les rues, passerait-elle auprès de la population? Paolo Fongemie ne se prononce pas, mais croit que de faire respecter un tel arrêté municipal amènerait son lot de défis.

«On s’assure de mettre des règlements qu’on peut faire appliquer. C’est certain qu’on ne demandera pas à la police de surveiller les trottoirs. On n’est vraiment pas rendus là dans la discussion. Et on n’a aucune demande de citoyen qui nous a demandé de réfléchir à cette question-là.»

Dans le Sud-Est, à Dieppe, le maire Yvon Lapierre dit que la Ville va se pencher sur cette question prochainement, à l’approche de la légalisation du cannabis.

Une drogue qu’il sera d’ailleurs interdit de consommer sur la place publique partout au Nouveau-Brunswick lorsqu’elle sera légalisée.

«On va certainement faire un examen de la question. C’est déjà en discussion, alors il y aura sans aucun doute une consultation publique, comme on aime souvent de le faire, pour tâter le terrain», dit Yvon Lapierre.

Il pense que la légalisation du cannabis récréatif représente une occasion d’évaluer la possibilité «d’aller plus loin» pour éviter que les gens soient incommodés par la fumée en public.

Lui-même ancien fumeur –depuis le 20 juin 1985, précise-t-il fièrement– Yvon Lapierre dit croire que les résidents de Dieppe sont ouverts à l’adoption de nouvelles mesures allant dans ce sens.

«On sait que la société a évolué concernant la cigarette et les dangers de la cigarette. Est-ce que les gens sont prêts à aller un pas plus loin? Moi, je crois que oui. Mon opinion, c’est que oui. Mais évidemment, on aura une discussion au conseil municipal», dit-il.

Un mouvement «inévitable»

Sans surprise, l’approche privilégiée à Halifax réjouit la Société canadienne du cancer.

«Nous sommes en faveur de cet arrêté municipal. C’est inévitable que l’on va voir d’autres municipalités au Canada suivre l’exemple d’Halifax. Particulièrement avec la légalisation du cannabis», affirme l’analyste principale des politiques de la Société, Rob Cunningham en entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle.

Ce porte-parole dit voir plusieurs avantages à l’interdiction qui va entrer en vigueur sous peu dans la métropole néo-écossaise.

«Il y a le caractère nocif de la fumée secondaire, avec les substances qui causent le cancer et qui sont dommageables pour la santé. C’est l’une des motivations. Deuxièmement, il y a les mégots de cigarettes. Les ramasser coûte beaucoup d’argent aux municipalités. Ce n’est pas propre et ce n’est pas bon pour l’environnement.»

Quand on lui demande où ce mouvement de lutte à la fumée en public s’arrêtera et s’il pense qu’on en viendra éventuellement à rendre illégale la cigarette, Rob Cunningham répond que cela ne fonctionnerait tout simplement pas.

Tout ce que le gouvernement ferait en s’y pensant ainsi, selon lui, c’est ouvrir grande la voie à la contrebande (comme lors de la prohibition, à la fin du 19e et au début du 20e siècle), dit-il.

Selon lui, la mesure adoptée à Halifax ne va pas trop loin, puisqu’elle ne touche que les propriétés de la municipalité régionale.

«Ça ne touche pas les espaces de stationnement aux centres d’achats et les stationnements des usines ou des édifices. Il restera encore beaucoup d’espaces pour fumer! Ça ne touchera pas toute la ville.»