Les gardiens de prison s’opposent à la distribution de seringues aux détenus

Depuis quelques semaines, les détenus du pénitencier fédéral de Renous au Nouveau-Brunswick ont accès à des seringues stériles pour l’injection de drogues. L’initiative soulève l’indignation parmi les agents correctionnels.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) vient d’instaurer un programme d’échange de seringues à l’Établissement de l’Atlantique au Nouveau-Brunswick et à l’Établissement Grand Valley pour femmes en Ontario.

Les détenus peuvent désormais, après évaluation, se procurer des aiguilles propres, de manière à prévenir la propagation de maladies infectieuses, comme le VIH et l’hépatite C.

«Ce programme aidera à faire face au partage de seringues entre les utilisateurs de drogues injectables et facilitera les références vers les services de santé», indique le SCC dans un document d’information.

Cette décision survient après plusieurs années de pressions de la part des détenus et d’experts en santé publique. Au Canada, on estime que les détenus des prisons fédérales sont respectivement 10 et 30 fois plus touchés par le VIH et l’hépatite C que la population générale.

Stephanie Stevenson, porte-parole de Service correctionnel Canada, précise que ce projet-pilote doit être étendu à tous les établissements canadiens par la suite. «Une mise en œuvre graduelle sera effectuée dans les autres établissements à partir de janvier 2019», écrit-elle.

La démarche est dénoncée par le Syndicat des Agences correctionnelles du Canada qui y voit une véritable menace, tant pour les prisonniers eux-mêmes que pour tout le personnel des pénitenciers.

«C’est un enjeu de sécurité majeur, alerte Frédéric Lebeau, président régional du syndicat. Les détenus peuvent faire une arme avec tout ce qui tombe dans leurs mains. Donner une aiguille sans contrôle, sans visuel, c’est irresponsable. On a interdit les lames de rasoir parce qu’il y a eu trop d’incidents. Des officiers se sont fait couper au visage, des officiers ont été attaqués avec des lames de rasoir ou des aiguilles.»

Selon lui, l’initiative n’est pas compatible avec la politique de «tolérance zéro» pour ce qui est de la consommation et du trafic de drogues dans les prisons canadiennes.

«Pourquoi faciliter la prise de drogue des détenus? On ne le comprend pas. Notre mission, c’est de faire des détenus des citoyens respectueux des lois», interpelle M. Lebeau. «On dit que c’est illégal on leur donne les outils pour l’utiliser. Ce sont des messages contradictoires.»

Il fait valoir que les programmes de méthadone et de soutien à la désintoxication ont fait leurs preuves. Entre 2007 et 2017, la prévalence de l’hépatite C derrière les barreaux est passée de 31,6 pour cent à 7,8 pour cent, tandis que celle du VIH est passée d’un peu plus de 2 pour cent à 1,2 pour cent.

«C’est aussi la sécurité des autres détenus, du personnel civil, des infirmières, des agents de libération conditionnelle qui est en jeu. Tout le monde est à risque avec cette politique», ajoute-t-il.

Stephanie Stevenson répond que les détenus devront d’abord obtenir l’approbation des Services de santé et de la Direction de la sécurité avant d’intégrer le programme. Leurs antécédents et leur état de santé seront examinés.

«La sécurité du personnel, du public et des détenus a été prise en considération lors de l’examen de la mise en œuvre du programme», assure-t-elle.

Stephanie Stevenson confirme que les drogues illicites sont toujours interdites dans les établissements fédéraux et que les agents correctionnels continueront de procéder à des analyses d’urine aléatoires et à des fouilles.

«Si un détenu est pris en possession ou consomme des drogues illicites, il peut faire l’objet de mesures disciplinaires et être retiré du programme d’échange de seringues.»