Qu’est-il arrivé à cet homme de Dieppe?

Le Groupe des crimes majeurs de la GRC sollicite l’aide du public dans le cadre d’une enquête sur la disparition d’un homme.

En avril 2009, la famille de Jack Nutter, de Dieppe, a signalé la disparition de ce dernier à la police. Il avait des contacts limités avec les membres de sa famille, qui n’avaient pas eu de ses nouvelles depuis juillet 2007.

La police considère que la disparition de Jack Nutter est suspecte, car il n’allait plus à ses rendez-vous de routine et ne se rendait plus à une maison à revenu, située sur l’avenue Université, à Moncton, qui lui appartenait et qu’il louait. La police a fait le suivi de différentes pistes au fil des ans afin de tenter de retrouver M. Nutter. À ce stade de l’enquête, on espère que quelqu’un a de l’information qui aiderait la police à le retrouver.

Jack Nutter avait 65 ans en 2007. Il avait une carrure mince et pesait environ 66 kg (145 livres). Il mesure environ 173 cm (5 pi 7 po). Il a les yeux bruns et les cheveux gris. Il aurait maintenant 76 ans.

Si vous connaissiez Jack Nutter à l’époque, qu’il s’agisse d’une relation personnelle ou d’une relation d’affaire, et que vous avez de l’information sur l’endroit où il pourrait se trouver, veuillez communiquer avec la police au 506-851-7281. Pour conserver l’anonymat, vous pouvez aussi communiquer avec Échec au crime par téléphone au 1-800-222-8477 ou par Internet à www.crimenb.ca.