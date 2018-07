Un homme accusé d’agression armée et de vol de deux véhicules

La GRC a porté des accusations contre un homme de 21 ans en lien avec une agression armée et le vol de deux véhicules dans le sud de la province.

Le 25 juillet, peu après 19 h, la GRC a été informé qu’une camionnette avait été volée dans la région de Pennfield, située à l’ouest de Saint-Jean. La police a effectué des patrouilles, sans réussir à retrouver le véhicule.

Le lendemain, peu avant 10 h 30, des policiers se sont rendus à un dépanneur situé sur la route 785, à Utopia, près de Pennfield, où un autre véhicule a été volé. Un individu se trouvant sur les lieux au moment du vol a fait monter le propriétaire du véhicule volé à bord de son véhicule, et les deux hommes ont poursuivi le suspect. Celui-ci a perdu la maîtrise du véhicule volé, et celui-ci a quitté la route. Quand le propriétaire du véhicule volé et le conducteur du deuxième véhicule se sont approché du suspect, celui‑ci les a menacé et a brandi un couteau avant de prendre la fuite dans le bois. Personne n’a été blessé dans l’incident.

Le même jour, vers 15 h 30, un homme de 21 ans de Pennfield a été arrêté dans le bois situé près de la route 785, à Utopia. La camionnette volée dans la région de Pennfield a été retrouvée.

Le 27 juillet, Jude Morton a comparu en cour provinciale à Saint John. On a porté contre lui un chef d’accusation de profération de menaces, un chef d’accusation de possession d’une arme dans un dessin dangereux, un chef d’accusation d’agression armée et deux chefs d’accusation de vol de véhicule. Il demeure en détention et devra se soumettre à une évaluation psychiatrique de cinq jours. Il comparaîtra de nouveau en cour provinciale à Saint John, le 2 août 2018.

On a eu recours à la Section des chiens policiers et au Groupe tactique d’intervention de la GRC pour retrouver le suspect. Des agents de conservation du ministère de la Justice et de la Sécurité publique ont aussi aidé les policiers.