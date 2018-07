VÉRIFIÉ: Molson offrira-t-elle une caisse de 24 bières gratuite?

Vérification faite par l’Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui ne se sont pas produits cette semaine…

—————

FAUX: Molson offre une caisse de 24 bouteilles de bière canadienne à tout le monde qui célèbre la 200e année de son goût de qualité!

EN FAIT: La brasserie Molson Coors a démenti la nouvelle selon laquelle elle offrirait une caisse de bière gratuite, comme le prétend une annonce sur la toile. La fausse offre invite les internautes à remplir un sondage pour remporter le butin. Lorsque les utilisateurs remplissent le formulaire, ils reçoivent des félicitations et se font demander de partager le lien sur Facebook et d’écrire: « Merci pour ma bière » (« Thanks for my beer »). Jessica Teixeira, une porte-parole de l’entreprise a indiqué à l’Associated Press que le site « n’était absolument pas authentique et qu’il n’était pas géré ou soutenu par Molson Coors ». Plusieurs autres fausses offres du genre se sont répandues sur internet dernièrement, dont une qui promettait des billets d’avion gratuits du transporteur Delta, et une autre qui prétendait offrir des coupons dans les magasins Dollar General.

————–

FAUX: Le Pentagone invite Daech (le groupe armé État islamique) aux États-Unis en tant que Casques blancs

EN FAIT: Un article en ligne qui prétendait que le département de la Défense des États-Unis avait accueilli des militants de Daech en les présentant comme des secouristes bénévoles de Syrie est faux. Ceux que l’on désigne comme les Casques blancs ne sont pas des djihadistes et ils n’ont pas été invités aux États-Unis. Le site NWO Report, qui dit lui-même se concentrer sur les nouvelles conspirationnistes, a fait cette fausse déclaration par rapport à l’évacuation des Casques blancs de la Syrie.

La semaine dernière, l’armée israélienne a secouru 98 Casques blancs ainsi que leur famille _ un total de 420 personnes _ d’une région du sud de la Syrie qui est sous le contrôle du gouvernement. L’opération a été lancée par le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Canada, et était appuyée par Israël, la Jordanie, les États-Unis et l’Organisation des Nations unies. Les Casques blancs, aussi appelés la Défense civile syrienne, travaillent dans des régions dévastées de la Syrie depuis le début de la guerre civile, en 2013. Le groupe dit que ses quelque 3000 secouristes ont aidé à sauver plus de 115 000 vies en cinq ans. Le groupe était en nomination pour le prix Nobel de la paix en 2016.

Le commandant de la Marine et porte-parole du Pentagone, Sean Robertson, a indiqué que les Casques blancs avaient pu se rendre en Jordanie « sur une base transitoire jusqu’à ce que (l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés) complète les procédures pour leur rétablissement dans leur pays de suivi ». Ces pays sont le Canada, le Royaume-Uni et l’Allemagne. « Les États-Unis n’accueillent actuellement pas de membres des Casques blancs », a-t-il dit dans un courriel transmis à l’Associated Press. Il a ajouté que ces pays fourniront « un foyer permanent à ces héros ».

La Syrie et la Russie ont dénoncé les Casques blancs à plusieurs reprises, les décrivant comme un groupe de propagande ou même comme des terroristes. Ils disent que leurs vidéos de sauvetage sont des mises en scène. Le site NWO n’a pas donné suite à un message de l’Associated Press.