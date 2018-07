Foire brayonne: place aux choses pas très sérieuses

La Foire brayonne, ce sera des ployes en quantité monstre, de la musique, une cave à vin, des tournois sportifs, des activités pour tous les âges, de la bonne humeur et, en prime, des rires garantis. - Archives

Célébration par excellence de la fierté brayonne et de la culture au Madawaska, la 40e Foire brayonne prendra officiellement son envol mercredi, à Edmundston.

Question de souligner en grand cet anniversaire, les organisateurs ont misé pour la première fois sur des humoristes de talent pour lancer les festivités.

Ainsi, le Centre Jean-Daigle d’Edmundston accueillera Martin Vachon et ses invités Mario Tessier, Réal Béland et Mélanie Ghanimé dans un gala d’humour pas piqué des vers.

La soirée sera précédée des cérémonies d’ouverture de la Foire brayonne et par la tenue d’un grand souper BBQ, une autre première dans le cadre de l’évènement qui se déroulera jusqu’au 5 août.

Le repas à saveur familiale, qui se tiendra à la Cité des jeunes A.-M.-Sormany, devrait réunir plusieurs centaines de festivaliers.

Mario Tessier, une des têtes d’affiche de ce gala d’humour, en sera à sa première visite dans la capitale du Madawaska.

«Je suis un peu comme un p’tit nouveau dans mes visites au Nouveau-Brunswick, mais c’est trop cool de savoir que je vais faire partie d’une première soirée d’humour à la Foire brayonne. J’ai hâte d’aller enfin à Edmundston et de découvrir les gens», a tout d’abord confié l’humoriste et animateur radiophonique de métier.

«On m’a demandé de faire une portion sur scène de 45 minutes, mais si les gens veulent fêter plus tard, ça ne me dérangera pas d’en faire plus puisque c’est moi qui va terminer la soirée. J’ai une grande gueule qui n’arrête jamais», a ajouté celui qui a connu ses premières heures de gloire dans les années 1990 avec l’émission de radio Les Grandes Gueules.

Mario Tessier, humoriste et animateur radiophonique. – Courtoisie

Un combo humoristique

Mario Tessier ne tarit pas d’éloges lorsqu’il est question des autres humoristes qui partageront la scène du Centre Jean-Daigle en sa compagnie.

«C’est un combo humoristique qui réunit plein d’univers en une seule soirée. Mélanie Ghanimé est une fille drôle qui est adorée, Martin Vachon et moi lançons notre premier one man show alors que Réal Béland est un innocent et un tata qui fera aussi passer aux gens une belle veillée», raconte-t-il.

«Quant aux extraits de mon spectacle Seul comme un grand que je vais présenter à Edmundston, j’y raconte essentiellement ma vie dans un spectacle qui se veut anecdotique, physique et en communion avec les spectateurs. Tellement physique que j’ai déjà déchiré mes pantalons à quelques occasions sur scène.»

Pour ceux qui préfèrent s’offrir une soirée musicale en plein air plutôt qu’un gala d’humour, le comité organisateur de la foire a décidé d’ajouter à la programmation un spectacle mettant en vedette la formation Moonshine Project.

Celui-ci se déroulera mercredi soir, à la Place de l’artisan.

«Des gens nous ont fait part de leur désir d’avoir une soirée musicale en plus de la soirée d’humour. Puisque les installations seront déjà prêtes, on s’est dit pourquoi pas», a expliqué Hélène St-Cyr Levesque, la présidente de la Foire brayonne.

40e Foire brayonne: entre la tradition et le divertissement

Des ployes en quantité monstre, de la musique, une cave à vin, des tournois sportifs, des activités pour tous les âges, de la bonne humeur et, en prime, des rires garantis.

Voilà ce qui résume assez bien la programmation qui sera de mise dans le cadre de cette 40e Foire brayonne, l’un des plus importants festivals francophones se déroulant hors du Québec.

Comme le veut la tradition, les incontournables que sont le Party du parking, le Village pour enfants, le défilé brayon et la mascotte Typique seront de retour afin de divertir les festivaliers.

La présentation 2018 de la Foire brayonne marquera également le grand retour de la Cave à vin.

«Ça sera de retour après de nombreuses années d’absence. Les gens appréciaient beaucoup l’ambiance décontractée qui régnait à la Place de l’artisan et cette formule vin et fromages», a précisé Hélène St-Cyr Levesque.

Le grand spectacle musical de la Foire brayonne sera l’affaire des groupes La Virée et Lendemain de veille.

Ceux-ci monteront sur la scène de la Place brayonne dimanche, lors d’une soirée plus que festive, qui sera également marquée par la cérémonie de clôture de la foire et des feux d’artifice.

La messe brayonne à la Cathédrale Immaculée-Conception et le défilé brayon qui animera la rue Victoria jusqu’au stade Turgeon meubleront un peu plus tôt cette dernière journée de festivités.

La Foire brayonne se déroulera à Edmundston du 1er au 5 août.