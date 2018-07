Moncton confirme la présence d’algues bleu-vert dans deux de ses points d’eau

La Ville de Moncton a signalé la présence d’algues bleu-vert au parc Irishtown ainsi que dans le réservoir d’eau potable du Grand Moncton. Pour le moment, les résidents n’ont cependant pas à s’inquiéter de l’eau qui sort de leurs robinets.

Les algues en question, des micro-organismes aussi appelés «cyanobactéries», ont été détectées dans le réservoir d’eau potable de Turtle Creek. Situé à quelques kilomètres au sud de Riverview, cette infrastructure fournit l’eau potable à plus 100 000 résidents de Dieppe, Moncton et Riverview.

La Ville de Moncton assure qu’il n’y a pas de prolifération des algues pour le moment. L’eau demeure potable et peut continuer à être utilisée pour la cuisson, le bain et le lavage.

Le temps chaud et sec serait en partie responsable du phénomène. Quand les conditions sont favorables, particulièrement en été et au début de l’automne, les micro-organismes peuvent se multiplier rapidement, ce qui entraîne la prolifération de fleurs d’eau de cyanobactéries.

Les algues ressemblent à de l’écume à la surface de l’eau et peuvent causer un changement de la couleur de l’eau qui peut devenir bleu-vert, verte, rouge, brune ou jaune. Chez les humains, certains types peuvent causer des irritations de la peau, des maux de tête, des vomissements et de la diarrhée.

La municipalité précise que des experts étudient de près la situation et que des échantillons sont analysés régulièrement. Elle dit collaborer avec le ministère de la Santé, le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, et les villes voisines.

L’accès au réservoir est restreint, si bien que les activités récréatives, la présence d’animaux de compagnie ou la nage y sont strictement interdites en tout temps.

La précaution est de mise au Parc Irishtown

Les autorités municipales ont également signalé une accumulation d’algues bleu-vert le long des rives du point d’eau du Parc naturel Irishtown.

Par mesure de précaution, la baignade et les activités nautiques récréatives comme le kayak et le canot y sont interdites jusqu’à nouvel ordre.

Des avis publics ont été placardés sur les panneaux d’affichage du parc. Des avertissements du ministère de la Santé ont aussi été érigés le long des sentiers et à tous les points d’accès à l’eau.

«On recommande également fortement aux propriétaires de chiens de ne pas laisser leurs animaux se baigner ou boire l’eau à cet endroit en ce moment», peut-on lire dans un communiqué de la Ville de Moncton.

Au cours des derniers jours, trois chiens sont morts après avoir joué dans le fleuve Saint-Jean, à Fredericton. La province effectue actuellement des tests pour tenter de déterminer si leurs décès ont été causés par une exposition aux algues bleu-vert.