Cuisiner comme dans les années 1860

Pour la deuxième année consécutive, le Village historique acadien de Bertrand propose à ses visiteurs de suivre un atelier de cuisine traditionnelle. L’activité est populaire. Nous avons relevé nos manches et mis la main à la pâte. En clair, nous nous sommes prêtés à l’exercice.

Nous voici plongés en 1861, chez Vital et Charlotte Savoie. Ils sont déjà sept à occuper la maison de bois. Monsieur étant parti chasser, madame s’occupe de la popote. Au menu du jour, une soupe du petit jardin et une tarte aux pommes séchées.

Pas de robinet ni d’évier, dans les maisons en 1861! Pour se laver les mains, on les plongeait dans un petit bac en métal et on les frottait avec du savon. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

«Les pommes fraîches ne sont pas encore sorties de l’arbre. On prend donc des pommes séchées», nous explique notre interprète.

Dans la vraie vie, elle s’appelle Doris Thériault; dans ce contexte-ci, elle est Charlotte Savoie. Pas de tricheries avec l’histoire: on cuisine dans les conditions de l’époque.

«En ce temps-là, on avait très peu d’épices: du sel, du poivre, des herbes salées et de la sarriette. On ne cultivait pas la carotte et la tomate. Elles n’étaient pas encore importées.»

Pendant l’atelier, les personnes inscrites ne prennent pas seulement une leçon d’histoire. Elles sont mises à contribution.

Nous sommes donc priés de malaxer de la farine avec du sel et du beurre, qu’on lie avec un peu d’eau pour en faire une pâte à tarte. Charlotte reprend la main. Son geste est plus précis et plus efficace que le nôtre.

Après avoir étalé la moitié du mélange dans le fond d’un petit chaudron en fonte, on y ajoute les pommes qu’on agrémente de sucre et de beurre. On recouvre le tout avec le reste de pâte. Notre dessert est prêt à passer en cuisson.

La soupe est encore plus simple à préparer: on coupe les légumes en petits morceaux, on les verse dans une marmite d’eau qui chauffe au-dessus d’un feu de bois, dans la cheminée. On incorpore deux morceaux de viande salée, pour donner plus de goût. Et le tour est joué!

«On mangeait sainement autrefois. Il n’y avait aucun produit transformé. Tous les ingrédients provenaient du jardin ou des animaux qu’on avait. On faisait très attention à la nourriture. Le gaspillage était impensable», indique notre chef cuisinière.

29.07.2018 – VP – Atelier de cuisine traditionnelle au VHA, animé par Doris Thériault (alias Charlotte Savoie): au menu de cet atelier, de la soupe du petit jardin et de la tarte aux pommes séchées.

Comment savoir si nos plats sont bons pour être dégustés? Pas de minuteur, on se fie à la senteur. On goûte à l’occasion et on réajuste l’assaisonnement. Une fois l’Angelus sonné (à midi), il ne nous reste plus qu’à passer à table… et on se régale!

Avec cette animation, le Village historique acadien amorce un nouveau virage.

«Les spectateurs d’aujourd’hui ne veulent plus être seulement spectateurs. Ils veulent participer. On offrait déjà ce type d’expériences aux enfants, à travers nos camps d’été. On l’étend maintenant aux adultes. C’est une voie de développement que nous allons poursuivre. Nous avons d’autres idées pour la saison prochaine», renseigne Mylène Dugas, l’agente des relations publiques du site.

Les ateliers de cuisine traditionnelle sont assurés tous les jours, jusqu’au 15 septembre. Ils commencent le matin à 10h et durent jusqu’en début d’après-midi. Ils coûtent 60$.

Il est nécessaire de réserver au préalable, par courriel (vha@gnb.ca) ou par téléphone (1-877-721-2200). À noter qu’une réservation ne garantit pas la tenue de cette activité.

La météo prime avant tout, et en particulier l’indice des feux. Quand celui-ci vire au rouge, on ne cuisine pas à l’ancienne au Village historique acadien.

Autres temps, autres moeurs

L’expérience proposée dans la maison Savoie du site historique de Bertrand permet d’en savoir plus sur l’art culinaire des siècles passés, et aussi sur les us et coutumes d’autrefois.

La condition de la femme n’était pas celle d’aujourd’hui. Ces dames étaient reléguées aux tâches ménagères et considérées par le curé comme un «outil de reproduction». D’où les accouchements à répétition.

C’était elles, et uniquement elles, qui cuisinaient. La maîtresse de maison servait les hommes en premier, puis les enfants. Elle mangeait en dernier.

Avoir un toit au-dessus de sa tête et de quoi manger était une priorité au 19e siècle. On vivait chichement. – VP