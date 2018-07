Maritime Door and Window créera six emplois à Moncton

Maritime Door and Window conçoit, fabrique et installe une large gamme de fenêtres éconergétiques, de portes intérieures et extérieures, ainsi que de portes-fenêtres coulissantes pour des entrepreneurs et des particuliers. - Archives

Maritime Door and Window, un manufacturier et détaillant de Moncton, entreprend une expansion de ses immobilisations d’une valeur de 150 000$ avec le soutien du gouvernement provincial. Ce projet d’expansion permettra de créer six nouveaux emplois à temps plein.

L’investissement servira à acheter et à mettre en œuvre de nouveaux logiciels, ainsi qu’à former les employés à leur utilisation. L’entreprise emploie actuellement 54 personnes à Moncton.

« Ayant connu, depuis nos débuts comme manufacturier, une expansion qui fait de nous aujourd’hui un détaillant et un fournisseur de services qui connaît du succès, il est important de continuer à nous développer et à innover, a affirmé le président-directeur général de l’entreprise, Mike Mann.

Afin d’appuyer son projet d’expansion, l’entreprise est admissible à un investissement non remboursable de 52 900$ de la part d’Opportunités NB, une société de la Couronne qui cherche à attirer et à appuyer des possibilités visant à stimuler l’économie et à créer des emplois. Elle offre des services de soutien aux entreprises de la province.

Maritime Door and Window conçoit, fabrique et installe une large gamme de fenêtres éconergétiques, de portes intérieures et extérieures, ainsi que de portes-fenêtres coulissantes pour des entrepreneurs et des particuliers.

Elle s’est constituée en corporation en 1973 à titre de manufacturier de portes et fenêtres. Depuis, elle s’est agrandie pour ajouter à ses effectifs une équipe de vente au détail, des équipes d’installation et de service à la clientèle, ainsi qu’une salle d’exposition.