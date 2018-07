Incendies de forêt: le N.-B. s’en tire très bien malgré la canicule

Les récentes canicules qui touchent le pays ont causé des feux de forêt importants qui ravagent présentement l’Ontario et la Colombie-Britannique. Le Nouveau-Brunswick peut se considérer chanceux jusqu’ici.

La situation est stable en ce moment, nous indique Lance Crain, directeur du centre des feux de forêt du Nouveau-Brunswick.

«Nous avons eu des incendies dans les dernières semaines, mais deux des trois ont été déclarés éteints. L’autre demeure sous surveillance, mais nous doutons qu’il reprenne.»

L’un de ces incendies s’est produit à Trouser Lake, au nord-ouest de Fredericton. Le feu s’est propagé sur 60 hectares de terrain. Un deuxième s’est déclenché près de Mitchell Lake, à l’ouest de Saint-Jean. Il couvrait une vingtaine d’hectares. Le troisième était du côté de Chipman, à l’est de Fredericton, couvrant 25 hectares.

Bien qu’il n’y ait pas abondance de feu majeur dans la province, M. Crain assure que le risque est bien présent. L’indice de feu de la province est d’ailleurs en alerte rouge sur une vaste majorité du territoire. Quelques régions sont en jaune, signifiant que les gens peuvent faire des feux de camp entre 20h et 8h.

«Nous avons eu plusieurs petits incendies, mais ils ont été maîtrisés très rapidement. Il faisait à peine deux hectares.»

En date du 31 juillet, ce sont 235 incendies qui ont eu lieu au Nouveau-Brunswick. À pareille date en 2017, il s’agissait de 95. Une différence qui s’explique par une année hors des normales, explique M. Crain. La moyenne au cours des dix dernières années est chiffrée à 181.

«Nous avons eu un printemps plus humide l’an dernier», dit-il.

Le niveau d’humidité est d’ailleurs surveillé de près ces jours-ci.

«Le taux d’humidité a été assez élevé dernièrement. Ça nous aide beaucoup. Il est présentement dans les 40-50%, ce qui est bon. Dès qu’il chute en bas des 40%, ça devient problématique. Les chances qu’un incendie majeur se déclenche augmentent beaucoup.»

Une situation pour le moins idéale étant donné que le taux de précipitation dans les jours à venir est assez faible.

«Nous gardons l’oeil ouvert pour l’instant. C’est certain que chaque petite goutte de pluie qui tombe aide beaucoup. Nous sommes loin d’être dans une situation comme c’est le cas en Ontario, par contre.»

Du renfort ailleurs au pays

Le Nouveau-Brunswick a envoyé des pompiers pour porter mains fortes ailleurs au pays pour une troisième fois cette année.

Ce sont 14 sapeurs de la province qui sont partis en Ontario, lundi.

«Normalement, ce sont des contingents d’une vingtaine de pompiers qui sont envoyés. Étant donné le risque qu’il y a ici, nous avons fait un partenariat avec la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador pour envoyer 21 personnes au total.»

Ils seront délégués pour une période d’environ deux semaines et demie.

Une troupe de 22 pompiers avait été déployée en Alberta vers la fin du printemps.

Quarante-cinq pompiers ont pour leur part pris la direction du nord du Québec le mois dernier.

«Nous nous assurerons de garder un bon nombre de ressources ici par précaution. Nous sommes heureux de prêter secours lorsque nous le pouvons. Jamais l’on ne se placerait dans une position précaire, toutefois», mentionne-t-il.

Sécheresse importante et préoccupante

À l’aide d’un indice de sécheresse, la province est en mesure de prévoir l’importance d’un incendie.

Une échelle chiffrée et un code de couleur permettent d’évaluer le degré de sécheresse dans les différentes régions de la province.

«Ça nous indique l’ampleur que le feu peut avoir. Plus c’est élevé, plus ce sera difficile pour nous de l’éteindre.»

À titre d’exemple, un vaste périmètre couvrant les régions des Miramichi, Renous, Blackville et Rogersville à un indice entre 305 à 371, ce qui représente un climat très sec.

Du côté de Shippagan, Lamèque et Miscou, l’indice est modéré, mais chiffré à entre 257 et 329. Même chose pour Tracadie et Bathurst qui sont respectivement chiffrés à 287 et 266.

M. Crain note aussi que l’indice augmente d’environ cinq à huit points les jours où il n’y a pas de pluie.