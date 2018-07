Le conjoint de Brigitte Pelletier accusé de meurtre prémédité

Gilles Moreau a comparu, mardi après-midi, au Palais de justice de Campbellton, où il a été formellement accusé de meurtre prémédité sur la personne de Brigitte Pelletier.

Originaire de Saint-Quentin, l’homme de 56 ans demeurait à Dundee depuis plusieurs années avec sa conjointe Brigitte Pelletier, âgée de 54 ans.

M. Moreau, rappelons-le, a été arrêté samedi à la résidence de Mme Pelletier située sur le chemin Splude. On le soupçonne du meurtre de cette dernière, et ce, bien qu’aucun corps n’ait encore été retrouvé.

Cela dit, les forces de l’ordre estiment que les informations et les éléments de preuves recueillis sur place sont toutefois suffisants pour justifier le dépôt de cette accusation sérieuse.

M. Moreau a comparu brièvement au Palais de justice de Campbellton, mardi. Pour l’occasion, la salle d’audience était bondée d’amis et de membres des familles de la victime mais aussi de l’accusé.

Tous étaient visiblement sous le choc de cette tragédie et cette émotion à fleur de peau a d’ailleurs failli mener à certains débordements. À l’arrivée du présumé meurtrier dans le box des accusés, la famille de la victime l’a lourdement invectivé, ce qui a conduit la famille de l’accusé à répliquer.

La juge Suzanne Bernard a rapidement dû intervenir afin de calmer le jeu, menaçant d’expulser ceux qui ne sauraient contenir leur colère et garder le silence.

Une fois le calme revenu, la juge a formellement accusé M. Moreau de meurtre au premier degré sur Mme Pelletier. Celui-ci serait survenu quelque part entre le 10 juin et le 28 juillet.

Questionné sur son choix de plaidoyer, l’accusé a demandé à la juge que sa cause soit reportée afin de pouvoir soumettre une demande d’assistance à l’aide juridique, demande qui lui fut accordée.

Les procédures reprendront le 13 août et l’accusé demeurera incarcéré jusqu’à son retour en cour.

À sa sortie du tribunal, alors qu’on l’escortait au fourgon devant le conduire en prison, M. Moreau a de nouveau été apostrophé par les amis et les membres de la famille de Mme Pelletier.

Mme Pelletier était connue un peu partout dans la région, ayant travaillé pendant plusieurs années comme intervenante pour l’agence Service à la famille Restigouche.

La GRC analysait toujours, mardi, la scène du présumé crime commis sur la rue Splude à Dundee.

La communauté sous le choc

À mot couvert, une proche de la famille de M. Moreau a avoué que tout le monde était sous le choc, ce dernier n’étant pas reconnu comme un homme violent.

Dans la petite communauté de Dundee, on peine également à croire ce qui arrive. Mario Pelletier est maire adjoint d’Eel River Dundee. Voisin de la victime, il demeure aussi sur la rue Splude, à quelques maisons seulement du crime allégué.

«C’est clair que toute la communauté est sous le choc. Je connaissais personnellement Brigitte et c’était vraiment une bonne personne, tranquille et aimée de tous. Ce qui arrive est une véritable tragédie», a confié M. Pelletier, non sans souligner son incompréhension face à toute cette histoire.

«Je crois que tout le monde est dans la même situation, on n’arrive pas à comprendre ni à croire ce qui arrive. On ne s’attend pas à ce genre de chose dans une communauté comme la nôtre, mais c’est tout de même arrivé, on n’est à l’abri de rien. On ne connaît pas les détails de l’incident, mais chose certaine, pour le moment, toutes les pensées du conseil municipal s’orientent vers la famille de Mme Pelletier. Ce sera difficile pour tout le monde de passer au travers ce drame», a poursuivi le maire adjoint.

À noter que la GRC est toujours en train de passer la résidence et le terrain de Mme Pelletier au peigne fin, le corps de cette dernière n’ayant toujours pas été localisé (mardi en fin d’après-midi).