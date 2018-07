Le Hells Emery «Pit» Martin restera détenu jusqu’en octobre

Emery «Pit» Martin, un membre en règle des Hells Angels a comparu mardi au palais de justice de Bathurst. L’accusé restera détenu au moins jusqu’à l’audience de sa remise en liberté prévue le 1er octobre à Bathurst.

Assis dans le box des accusés, Emery «Pit» Martin a écouté les explications du procureur de la couronne Bernard Roux et son avocate Jocelyne Moreau-Bérubé au sujet du délai de l’audience de remises en liberté.

«J’ai parlé avec la collègue de la défense au sujet du délai de remettre leur choix de procès. On pense qu’il a suffisamment de divulgation pour faire un mode de choix de procès. Ce que je crains est que les délais s’accumulent. M. Martin a été arrêté le 25 juin et je n’aimerai pas avoir une période de quatre à six mois pour faire un choix de procès. Maintenant, s’ils veulent plus de temps, il faudra adresser la question de l’arrêt Jordan qui limite la durée des procédures», de déclarer le procureur de la couronne Roux.

La réplique de l’avocate de la défense ne s’est pas fait attendre.

«Je devrais recevoir d’autres déclarations d’ici le 31 août. Je n’ai pas encore toute la preuve de la divulgation et il est difficile d’aviser mon client pour le choix de procès. J’aimerai avoir toute la preuve pour donner un avis juridique éclairé à mon client. Dans les circonstances , je demande de remettre aussi le choix de mode de procès aux mêmes dates que l’audience de remise en liberté», de mentionner maître Moreau-Bérubé.

La juge Brigitte Sivret dit être en accord avec les inquiétudes avancées par le procureur de la Couronne. Toutefois, elle dit se fier à l’expérience de l’avocate de la défense.

«On va tenir pour acquis que le 1er octobre vous aurez eu suffisamment de divulgations pour faire un choix de procès. Cependant, c’est sûr qu’en un moment donné, il a une obligation de faire un choix.»

Emery Joseph Martin, âgé de 57 ans, de Sainte-Anne-de-Madawaska, a été arrêté le 25 juin sur la Transcanadienne, près de Rivière-Verte. Plusieurs accusations ont été portées contre lui dont complot de trafic de cocaïne, de trafic de cocaïne, de complot en vue de posséder de la cocaïne dans le but d’en faire le trafic.

Emery «Pit» Martin est le premier membre des Hells Angels à être arrêté dans le cadre de l’enquête en cours sur le trafic de cocaïne dans la Péninsule acadienne et dans les comtés de Restigouche, du Madawaska et de Victoria, explique la caporale Jullie Rogers-Marsh de la GRC au Nouveau-Brunswick.

Les enquêteurs du Groupe fédéral des crimes graves et du crime organisé ont déterminé que la drogue entrant dans la province provenait des Hells Angels du Québec.

Depuis le 25 avril, 15 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’enquête.

La GRC au Nouveau-Brunswick continue de collaborer avec d’autres services de police et le gouvernement provincial afin de perturber et de démanteler les réseaux de criminels organisés, dont les activités illicites nuisent aux collectivités de la province.