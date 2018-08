Alerte de chaleur sur presque tout le N.-B.

Environnement Canada a émis mercredi matin une alerte de chaleur en vigueur pour presque tout le territoire du N.-B. Des températures de 30 degrés Celcius sont prévues et l’humidex pourrait atteindre 37.

«Une masse d’air très chaud s’est installée sur les Maritimes et devrait y demeurer jusque dans la longue fin de semaine», peut-on lire dans l’alerte.

«Les températures maximales mercredi devraient atteindre de 30 à 33 degrés, tandis que les minimums nocturnes peineront à descendre en dessous de 18 degrés mercredi soir et jeudi. De plus, une augmentation graduelle du taux d’humidité mercredi devrait générer un indice humidex entre 35 et 37 sur la majeure partie de la province.»

Jeudi, un ciel généralement nuageux et des averses de pluie dispersées envahiront la région, mais des températures maximales de près de 30 degrés et un indice humidex de 37 à 41 devraient persister pendant une bonne partie de la fin de semaine, sauf pour les régions le long de la baie de Fundy où l’agence prévoit du temps plus frais en raison des vents de mer du sud-ouest.

Environnement Canada rappelle que la chaleur est particulièrement accablante pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l’exercice à l’extérieur.

Un avertissement de chaleur est émis lorsque des conditions très chaudes ou humides devraient présenter un risque élevé de malaises liés à la chaleur, comme les coups de chaleur et l’épuisement dû à la chaleur.