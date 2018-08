Inondations: le fédéral verse 39 millions $ au Nouveau-Brunswick

Des travailleurs s'activent à nettoyer les débris laissés par la crue du fleuve Saint-Jean sur l'autoroute Transcanadienne entre Fredericton et Moncton. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Le gouvernement fédéral verse 39 millions de dollars à la province pour aider à couvrir les coûts liés aux inondations du printemps.

Ce paiement anticipé est fourni dans le cadre des Accords d’aide financière en cas de catastrophe.

«Des milliers de Néo-Brunswickois ont été touchés par les niveaux historiques des crues printanières de 2018 et bon nombre d’entre eux ne se sont toujours pas remis des dommages causés par ces graves inondations», a déclaré le vice-premier ministre, Stephen Horsman.

Dans le cas d’un sinistre à grande échelle, Sécurité publique Canada offre une aide financière à coûts partagés aux provinces et territoires pour les dépenses admissibles de rétablissement après sinistre au-delà de ce qu’on pourrait raisonnablement s’attendre qu’ils absorbent eux-mêmes. Les provinces et les territoires offrent un soutien financier aux collectivités touchées en fonction des critères des politiques et des plans de rétablissement de leur propre programme provincial d’aide en cas de catastrophe.