La vague de chaleur fait vendre des piscines

Avec la vague de chaleur qui persiste, plusieurs décident de plonger et d’acheter une piscine. Les détaillants du Nouveau-Brunswick remarquent une hausse dans leurs ventes alors que les températures ressenties sont bien au-delà des normales de saison et dépassent même les 35°C pour plusieurs régions de la province.

Chez Piscine Mark, à Tracadie, les ventes sont à la hausse comparativement à l’année dernière. Pour se faire installer une piscine hors terre, il y a une liste d’attente de trois à quatre semaines.

«Je dirais que c’est de 30% à 40% de plus», souligne Mark Flowers., propriétaire de l’entreprise.

À Moncton, la valeur des permis de construction pour de nouvelles piscines a atteint 712 500$ jusqu’à présent cette année. L’année dernière à pareille date, ce chiffre était de 485 800$. Yolande Landry, de chez Fun Time Pools, remarque une recrudescence de l’achalandage dans son magasin.

«Disons qu’il y a beaucoup de demandes. Le temps chaud aide les gens à profiter de la baignade», a indiqué la femme d’affaires.

Bruce Cross est propriétaire de Waterworks Pool & Spa, aussi à Moncton. La demande pour les piscines creusées est devenue si importante au cours des dernières années que son entreprise n’installe que ce type de produit maintenant.

Le début de la saison n’a pas très bien commencé. La chaleur des derniers jours a cependant fait tourner le vent en sa faveur.

«En raison de la moins bonne météo au début de la saison, les ventes ont tourné un peu plus au ralenti pour remonter juste avant la vague de chaleur. Donc, cette vague de chaleur vend des piscines pour l’année prochaine», a confié M. Cross.

Construire une piscine creusée n’est pas une mince affaire. La planification et la conception font en sorte que les clients de M. Cross n’auront leur piscine que l’année prochaine. Une piscine hors terre, c’est une autre histoire.

«En une journée, on peut installer une piscine hors terre», soutient M. Flowers.

Il y a cependant beaucoup de choses à prendre en considération avant d’acheter une piscine, peu importe le type. Dans la plupart des municipalités, il faut un permis en plus de suivre une série de règlements de sécurité.

«Il faut s’assurer que la cour arrière soit propice à ça. Alors, on va souvent faire une évaluation et donner des suggestions. La personne doit penser à avoir un permis également. Ç’a en prend un de la ville ou de la municipalité, peu importe. Ça prend aussi des clôtures. Il faut penser à la sécurité», souligne Mme Landry.

À Moncton, par exemple, il y a tout un processus de demande de permis qui nécessite entre autres des plans précis.

Quand la chaleur persiste, l’eau stagnante se réchauffe aussi et peut entraîner la création d’algues, ce qui n’est pas très bon pour la piscine et la santé des baigneurs. L’entretien devient donc un peu plus complexe par temps de canicule.

«L’eau devient plus chaude. Les piscines qui ont des eaux normalement autour de 21°C frôlent maintenant les 30°C. Les propriétaires doivent alors utiliser plus de chlore et nettoyer les piscines plus souvent. Il y a donc malheureusement plus de travail à faire dans une piscine durant ces chaleurs», a rappelé M. Cross.

Plusieurs entreprises, dont celle de Mme Landry, offrent aussi des analyses des services d’analyses d’eau qui est en très haute demande par les temps qui courent.

La sécurité avant tout

Avant de plonger, il faut avant tout se rappeler qu’une piscine peut engendrer des risques de noyades, et ce, même si elles ne sont responsables que de 6% des morts accidentelles dans un plan d’eau au Canada.

Au Nouveau-Brunswick, les noyades ne sont pas très nombreuses. Sept personnes sont mortes noyées en 2015, 10 en 2016 et une seule en 2017, selon le rapport de la Société de sauvetage du Canada. En Atlantique, la majorité des noyades surviennent dans l’océan (46%). Seulement 4% se produisent dans une piscine.

Ce n’est pas une raison pour faire acte de négligence. Au Canada, la noyade est la première cause de traumatismes mortels accidentels auprès des enfants âgés de 1 à 4 ans.

Grégoire Cormier, représentant natation et sécurité aquatique pour la Croix rouge, rappelle qu’il ne faut que quelques secondes pour qu’une personne perde la vie.

Il est donc primordial de toujours avoir une personne qui surveille les activités dans la piscine à la maison. Lorsqu’il y a une fête, il faut être doublement vigilant.

«La personne doit garder un oeil ouvert en tout temps parce que le simple temps que ça prend pour tourner de bord les burgers sur le BBQ, ça peut être assez pour qu’un incident se produise», a souligné M. Cormier.

La Croix rouge recommande aussi que l’accès à la piscine soit toujours limité par une clôture à quatre côtés. Dans ce scénario, la maison ne compte pas comme un des côtés de la clôture. Si c’est le cas, une autre barrière doit se trouver entre la porte patio et la piscine.

«Les enfants, aussi jeunes que 3 ans, peuvent ouvrir la porte patio et avoir accès à la piscine. Ça, c’est vraiment difficile à superviser», a-t-il indiqué.

Si un incident se produit, Ambulance NB recommande de composer immédiatement le 911 et envoyer une autre personne le faire. Il faut garder la victime bien en vue et lui jeter un objet flottant s’il y en a un de disponible. Il ne faut pas sauter à l’eau puisque cela pourrait mettre d’autres personnes en danger. Si c’est nécessaire, un répartiteur du 911 guidera la personne pour les procédures de réanimation en attendant l’arrivée des premiers répondants.