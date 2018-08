Manif à Caraquet: «C’est de l’usurpation d’identité de mauvais goût»

Au cours des derniers jours, la «Grande Grant» de 1784, une facette importante de l’histoire de la région de Caraquet, a refait surface de façon insoupçonnée dans l’actualité.

Il y a une semaine, Stéphane Richardson a établi un campement devant le Centre culturel de Caraquet dans la foulée des manifestations des travailleurs saisonniers et du «trou noir».

Selon ce qu’il a affirmé au journal en début de semaine, M. Richardson a l’intention de rester sur place jusqu’à ce que le député fédéral d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, réponde à ses questions.

L’homme de Tracadie revendique des origines métisses et estime que des modalités inscrites dans la «Grande Grant» lui confèrent des droits de subsistance de chasse, de pêche et de coupe de bois.

Selon l’historien et ancien député Bernard Thériault, il s’agit d’une interprétation erronée de l’histoire.

La Grande Grant de 1784 s’est réalisée lorsque François Gionet a parcouru à pied les quelque 500 kilomètres séparant Caraquet de Halifax pour obtenir 14 150 acres de terre pour 34 familles de la région, qui correspond aujourd’hui aux municipalités de Bertrand, de Caraquet et une partie de Bas-Caraquet.

La concession a permis aux familles, dont plusieurs étaient victimes de la Déportation de 1755, d’enfin occuper légalement les terres qu’ils cultivaient déjà depuis plusieurs années.

Bien qu’il existait quelques familles aux racines autochtones dans la région, la population se considérait déjà comme étant acadienne, y compris les familles métissées, dit M. Thériault.

Stéphane Richardson – Acadie Nouvelle

«M. Richardson dit que c’est un territoire métis, parce qu’il y avait effectivement une partie de la population qui était métissée, ce n’est pas du tout contesté, mais ces gens confondent être Métis avec le métissage. Ce n’est pas nécessairement parce qu’on a du sang autochtone qu’on peut se déclarer Métis, selon la définition politique du terme.»

À l’échelle fédérale, un groupe revendiquant des droits ancestraux métis doit pouvoir démontrer qu’il répond aux critères juridiques définis dans l’arrêt Powley, une décision rendue par la Cour suprême du Canada en 2003.

En bref, pour être reconnue comme étant Métis, une personne doit s’identifier comme étant membre de la communauté métisse, faire partie d’une communauté métisse existante et avoir des liens avec une communauté métisse historique.

«Essentiellement, on parle des populations du Manitoba, de l’Ouest canadien et un peu dans le nord de l’Ontario. Ils ont vécu une vie culturellement distincte par rapport aux Européens et aux autochtones.»

M. Thériault ne se montre pas tendre envers le groupe de manifestants de Caraquet. Il croit qu’il tente de s’approprier une culture qui ne l’appartient pas.

«C’est de l’usurpation d’identité de mauvais goût. Ce n’est pas pour nier que plusieurs d’entre nous avons un peu de sang métissé, mais ces gens portent un ombrage inacceptable à l’identité autochtone. Après avoir châtié les autochtones pendant 200 ans, on décide d’un coup qu’on veut en faire partie pour toutes sortes de mauvaises raisons. C’est une supercherie du plus haut point.»

L’impasse résolu avant le début du festival?

Les manifestants ont posé cette pancarte mercredi matin… – Acadie Nouvelle: Sébastien Larocque

Selon le maire de Caraquet, Kevin Haché, M. Richardson a indiqué à la Ville qu’il n’a pas l’intention d’empêcher le Festival acadien d’avoir lieu. Les festivités doivent s’amorcer vendredi en fin d’après-midi. Plusieurs activités ont lieu devant et dans le Centre culturel de Caraquet.

Une rencontre a d’ailleurs eu lieu entre Kevin Haché, le directeur général de la Ville de Caraquet, Marc Duguay, et les manifestants mardi après-midi. Des représentants du bureau de Serge Cormier y étaient aussi.

«Je suis allé les voir personnellement avec le directeur général pour leur demander quelles sont leurs intentions. Ils ont des revendications et ils veulent parler avec le député. L’adjointe de M. Cormier était là pour voir comment on pourrait dénouer cette impasse. Il semble avoir de bonnes discussions.»

L’Acadie Nouvelle a également abordé la question avec Serge Cormier mercredi.

«Ils nous ont demandé de leur donner de l’information et on va leur donner cette information», a-t-il répondu.