AcadieNor: «Il y a lieu de se poser des questions» – Frédérick Dion

Au lendemain des révélations de Radio-Canada Acadie portant sur les dépenses des dirigeants d’AcadieNor, la balle est désormais dans le camp de l’organisme et de la Ville de Caraquet, qui doivent démontrer que les investissements ont valu la peine, estime Frédérick Dion, directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

Fondée en 2005, AcadieNor est la corporation de développement économique de la Ville de Caraquet. Des relevées de dépenses obtenues par Radio-Canada Acadie par le biais de la Loi sur le droit à l’information et la vie privée font état de plusieurs factures de repas et de voyages s’élevant parfois à plusieurs milliers de dollars.

Par exemple, en 2015, des dirigeants ont demandé un remboursement de 2743$ pour un souper dans le restaurant La Bête, à Québec. La même année, un remboursement de 1029$ a été accordé à la suite d’une visite dans le restaurant Au pied de cochon, à Paris. Dans la même veine, vingt personnes ont participé au souper de Noël organisé en 2016. La facture a totalisé 3820$.

On explique aussi que Marc Duguay, directeur général de la Ville de Caraquet et membre du conseil d’administration d’AcadieNor, a parfois approuvé lui-même ses propres demandes de remboursement, y compris la somme de 1093$, soit une partie des dépenses d’un voyage d’affaires en Italie liée au chantier naval de Bas-Caraquet.

Des réclamations moins élevées s’y trouvent aussi. Par exemple, selon Radio-Canada, M. Duguay a demandé en mai 2015 un remboursement de 76,35$ pour l’achat d’alcool dans une succursale de la SAQ au Québec.

Frédérick Dion de l’AFMNB n’est pas prêt à sauter aux conclusions, mais les responsables d’AcadieNor et de la Ville de Caraquet doivent maintenant saisir l’occasion pour mettre en lumière les retombées positives de ces missions économiques financées partiellement avec des deniers publics.

«Avant de dire que les dépenses n’étaient pas raisonnables, il faut démontrer qu’elles étaient justifiées. Ils profitent quand même des deniers publics. Pour le simple citoyen, lorsqu’il voit des frais de repas dans les milliers de dollars, il y a lieu de se poser des questions et avec raison. Si la Ville peut démontrer qu’elle a réussi à générer des investissements et des emplois, bien les gens pourront se dire que ç’a valu la peine», dit Frédérick Dion.

Kevin Haché, maire de Caraquet – Archives Gilles Lanteigne, président actuel d’AcadieNor. – Archives

Des dépenses justifiées

De son côté, Gilles Lanteigne, président actuel d’AcadieNor, estime que les dépenses se justifient lorsqu’on les met en contexte.

Par exemple, le repas de 2743$ à Québec a permis de nourrir une vingtaine de délégués qui se sont déplacés dans la région pour visiter l’Île-aux-Coudres, un chantier naval du Groupe Océan situé à environ deux heures de route au nord-est de la ville de Québec.

«Le but du voyage était de mieux comprendre le fonctionnement d’un chantier naval. Nous sommes allés en autobus pour renforcer les liens avec le Groupe Océan. Les restaurants, ça fait souvent partie des étapes d’un voyage économique.»

Le jeu a valu la chandelle, croit M. Lanteigne. Le Groupe Océan figure aujourd’hui parmi les employeurs majeurs de la région de Caraquet.

«Le chantier naval est maintenant ouvert. Il y a plus de 100 emplois qui ont été créés et il est toujours en expansion, donc on parle de la possibilité de créer d’autres emplois. Je ne peux pas dire qu’on frappe des coups de circuits chaque fois qu’on part en voyage économique, mais très souvent, ça rapporte à la communauté.»

M. Lanteigne a aussi tenu à éclaircir les circonstances entourant la facture de 3820$ pour le souper de Noël de 2016. Les membres du conseil d’administration d’AcadieNor oeuvrent de façon bénévole afin de promouvoir le développement économique dans la région. Le souper est organisé pour les remercier de leur travail.

«Quand on analyse ça de façon rationnelle, on parle d’un groupe de 10 à 12 personnes qui donnent beaucoup de leur temps et de leur énergie de façon bénévole. Une fois par année, on reconnaît leur travail avec un souper. Je ne pense pas que ce soit irraisonnable.»

Contrairement à d’autres organismes, AcadieNor n’offre aucune allocation auxmembres de son conseil, indique M. Lanteigne.

«Le per diem à ce moment aurait pu nous coûter deux fois plus que la facture du repas du temps des fêtes», argumente-t-il.

Changement de culture

D’importants changements ont tout de même apportés à la culture organisationnelle au cours des dernières années, affirme Gilles Lanteigne. Un nouveau protocole a été mis en place pour les remboursements, ce qui signifie qu’un individu n’a plus le droit d’approuver ses propres dépenses.

«Depuis 2015, j’ai modifié la structure de la gouvernance. Un nouveau directeur général a été embauché et on a adopté un code d’éthique en place, donc ces choses ne devraient plus se produire.»

La structure de gestion sera aussi modifiée prochainement. AcadieNor relèvera directement de la Ville de Caraquet, déclare Kevin Haché, maire de la municipalité.

«À titre d’exemple, les dépenses seront dorénavant autorisées par l’administration municipale et ultimement, le conseil de ville. Le maire sera donc en mesure de répondre à toutes les questions, puisqu’il est redevable à la population sur les dépenses municipales.»