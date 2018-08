La fortune des 87 familles les plus riches au Canada est évaluée à 259 milliards $

La famille Thomson est la plus riche au Canada. Leur fortune était estimée à 39,1 milliards $ en 2016. Les familles Galen Weston, Saputo et Rogers suivent. Les Irving se classent en cinquième position avec 7,7 milliards $. - Archives

La fortune des 87 familles les plus riches au pays est évaluée à 259 milliards $. C’est assez pour acheter chaque maison, chalet et autres propriétés du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador.

En fait, leur fortune combinée est assez grande pour couvrir tous les avoirs de la population de ces provinces.

Malheureusement, ces riches familles ne possèdent pas suffisamment pour repayer toutes les dettes et les hypothèques de tous les citoyens.

«C’est une énorme concentration de richesse entre les mains de très peu de famille», souligne David MacDonald, économiste senior pour le Centre canadien de politiques alternatives et auteur de l’étude Né pour gagner (Born to Win).

Cette richesse est le résultat de l’écart des revenus entre les la famille de classe moyenne et les familles les plus riches du pays.

Ces 87 familles, incluant les Irving, gagnent 4400 fois plus d’argent que le citoyen moyen.

«C’est le résultat de l’inégalité des revenus au court de plusieurs années et même sur plusieurs générations. Pour les 87 familles les plus riches au Canada, leur richesse est en moyenne de 3 milliards $ par famille. C’est 4400 fois plus que la famille canadienne moyenne. C’est l’équivalent de la même richesse que 12 millions de Canadiens », analyse M. MacDonald.

Le compte en banque des plus riches se renfloue aussi plus rapidement. Les investissements sont moins taxés au Canada que les gains sur le revenu à l’emploi.

Les plus fortunés peuvent donc investir davantage et faire croître leur portefeuille plus vite.

«Les plus riches familles ont vu leur richesse augmenter de 40% pendant quatre ans. Une augmentation, en termes d’argent, de 800 millions $ par famille. C’est une énorme croissance de leur fortune. Pendant la même période, les derniers quatre ans, les gens de la classe moyenne ont eu une augmentation de 14% de leur valeur net.»

L’argent prend aussi de l’âge. Les fortunes sont transférées de génération en génération sans être taxées. Plus de la moitié des familles sur la liste des plus riches du pays y sont aujourd’hui en raison de l’héritage. Il faudrait revoir comment la succession est assujettie à l’impôt au Canada, selon M. Macdonald.

«On n’a pas d’impôt de succession au Canada. C’est le seul pays du G7 qui n’impose pas cette taxe. Si on compare aux États-Unis où il y un impôt de ce genre pour les successions qui sont de plus de 10 millions $ et si on avait quelque chose de similaire au Canada pour les successions de plus de 5 millions $, ça affecterait seulement 0,5% de la population. Ça n’affecterait presque aucun ménage, mais on réussirait quand même à aller cherche 2 milliards $ chaque année en impôt. C’est de l’argent qui pourrait être utilisé autrement pour réduire la pauvreté sur les réserves ou introduire un meilleur système de garderie.»