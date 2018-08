Les pêcheurs de homard du détroit de Northumberland rêvent de bonnes prises et de prix élevés

Les pêcheurs de homard du détroit de Northumberland prendront le large, jeudi prochain. Sur les quais de Kent et du Sud-Est, des centaines de homardiers préparent leurs casiers et leurs bateaux en rêvant de bonnes prises et de prix élevés.

Jean-Eudes Poirier se prépare pour sa 29e saison de pêche au homard dans le détroit de Northumberland depuis bien des mois.

En hiver, dans sa remise, celui qui pêche à partir du quai de Chockpish a vérifié son cordage et a repeint ses bouées. La semaine prochaine, il transportera ses 250 casiers au quai. Mercredi, il en placera environ 175 – avec appâts – sur son bateau pour le premier matin au large. Il déposera les 75 autres plus tard dans la journée.

Pendant deux mois, le pêcheur de Kent passera six jours par semaine sur l’eau à récolter les homards de ses casiers.

«J’ai toujours dit: si tu ne peux pas faire ta vie en six jours, tu ne pourras pas la faire en sept!» mentionne-t-il en riant.

L’Acadie Nouvelle a rejoint M. Poirier et son collègue, Paul LeBlanc, au quai de Chockpish, mercredi matin, alors qu’ils préparaient leur équipement pour la nouvelle saison de pêche.

Les deux capitaines suivent l’actualité de l’industrie du homard de près, tentant de se faire une idée du prix qu’ils recevront pour leurs débarquements. Ils recueillent aussi l’information qu’ils peuvent sur les stocks de homard afin de savoir si leurs casiers seront pleins cet été.

«Quand c’est sa vie, on est toujours nerveux. On souhaite que tout aille bien et que personne ne se fasse mal. On souhaite qu’il y ait du homard à l’eau et un bon prix sur les quais. Il y a beaucoup de “si” et de questions», mentionne M. Poirier, qui est aussi ostréiculteur.

«On saura juste en octobre si c’était une bonne saison. C’est juste à ce moment-là qu’on pourra juger comme il faut. On ne sait rien avant», mentionne M. LeBlanc, qui pêche le pétoncle en plus du homard.

Sainte-Anne-de-Kent, 2 août 2018 – Jean-Eudes Poirier, Jean-Paul LeBlanc et Paul LeBlanc au quai de Chockpish, mercredi, préparant leur équipement pour la prochaine saison de pêche. Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron Dans l’ordre habituel: Jean-Eudes Poirier, Jean-Paul LeBlanc et Paul LeBlanc. Les trois pêcheurs étaient au quai de Chockpish, mercredi, afin de préparer leur équipement pour la prochaine saison de pêche. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

La saison des spéculations

La semaine avant la pêche en est toujours une de spéculation sur les quais du détroit de Northumberland. Les prix seront-ils bons? Les prises seront-elles bonnes?

Certains signes incitent à l’optimisme en ce qui concerne les prix. Contrairement à l’an dernier, par exemple, il n’y a pas eu de baisse soudaine de la valeur du dollar américain par rapport au huard, à la fin juillet. De plus, les tarifs de 6% à 20% sur les produits de homard transformés vendus en Europe ont subi une baisse de plus dans le cadre de leur élimination progressive sur quatre ans de l’Accord économique global et commercial.

Certains craignent cependant que les tarifs de 25% imposés par la Chine aux États-Unis sur le homard dans le cadre de leur guerre commerciale provoquent une surabondance de homard sur le marché nord-américain. Cela pourrait forcer les prix à la baisse.

«Trump n’a pas aidé les choses en se chicanant avec la Chine», mentionne M. LeBlanc.

Les pêcheurs auront seulement une idée claire des prix une fois la pêche commencée.

Ils veulent surtout s’assurer que la situation de l’an dernier – quand les prix avaient chuté de plus de 2$ la livre comparativement à la pêche du printemps – ne se répète pas.

«On entend toutes sortes de choses et nous espérons que les pêcheurs vont recevoir un prix plus tôt que tard dans la saison. Je n’entends pas de choses si négatives que ça. Il y a des pêcheurs et certains contacts de l’industrie qui nous disent qu’il n’y aura pas une grosse différence comparativement au printemps», affirme Michel Richard, de l’Union des pêcheurs des Maritimes.

Au printemps 2018, les pêcheurs du Nord-Est ont reçu de 5,00$ à 5,50$ la livre pour le homard, selon un rapport du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard.

S’il y a de l’incertitude entourant les prix, les prévisions entourant les débarquements sont positives. L’an dernier, les pêcheurs prenaient beaucoup de homard juste en dessous de la taille minimale de carapace pour la capture.

Ces homards auront atteint la taille nécessaire pour la pêche commerciale cette année. Les observateurs trouvent aussi beaucoup de bébés homards dans le bassin d’eau.

«Au niveau du recrutement, les pêcheurs n’ont pas raison de s’inquiéter dans les prochaines années. Mais on rappelle toujours aux pêcheurs qu’il n’y a rien de permanent dans les pêches», affirme M. Richard.

Les pêcheurs souhaitent que la canicule se termine d’ici le lancement de la pêche. Les homards perdent rapidement leur vigueur dans les températures élevées, ce qui forcera les pêcheurs à toujours avoir de la glace à bord leur bateau. Certains pourraient aussi faire deux voyages par jour plutôt qu’un seul afin de réduire la période de temps que le crustacé passera entre la mer et l’usine.

Les pêcheurs ont aussi dû modifier leur équipement afin d’éviter qu’il y ait du cordage flottant dans le bassin d’eau en raison des mesures de protection des mammifères marins imposés par le gouvernement fédéral au printemps.

Heureusement pour les pêcheurs d’automne, la zone 25, qui s’étend de Pointe-Sapin à Pugwash, en Nouvelle-Écosse, se situe à l’extérieur de la zone potentielle de fermetures dynamiques dues aux observations de baleines noires.