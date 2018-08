Vol avec effraction dans une résidence de Saint-André

La GRC sollicite l’aide du public afin d’obtenir plus de renseignements concernant un vol avec effraction survenu dans une résidence à Saint-André.

Le 28 juillet, vers 12 h 40, la police été informée qu’un vol avec effraction avait eu lieu dans une résidence du chemin de l’Église, à Saint-André.

Le vol serait survenu entre le 27 juillet, à 17h, et le 28 juillet, à 12h40. La maison était en rénovation, et les suspects se sont emparés de plusieurs outils, dont une tronçonneuse, une scie circulaire stationnaire jaune de marque Dewalt, une perceuse sans-fil jaune de marque Dewalt, une clouteuse bleue de marque Campbell avec un compresseur, une scie alternative à lames multiples rouge de marque Milwakee, une ponceuse (machine à sabler) turquoise de marque Makita, un pistolet à air chaud de marque Black & Decker, une raboteuse de marque Mastercraft et un haut-parleur noir de gris de marque Bluetooth.

Quiconque a de l’information à cet égard est prié de communiquer avec la GRC au 506-473-3137 ou, anonymement, avec Échec au crime (www.crimenb.caou 1-800-222-8477).