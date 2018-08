Accident mortel sur la route 11

Une collision a fait un mort et un blessé tôt vendredi matin sur la route 11 à la hauteur de la sortie 388 près de Charlo.

Les deux véhicules en cause sont une Honda Civic et une camionnette de marque GMS Sierra.

Les policiers ont été appelés sur les lieux vers 5h. «En se rendant sur la scène, on nous a avisés qu’il y avait une victime, soit le passager de l’automobile. Le conducteur, quant à lui a été blessé, mais on ne craint pas pour sa vie», indique le caporal François Côté de la GRC de Campbellton.

Pour ce qui est du chauffeur de la camionnette, ce dernier n’était plus sur les lieux de l’accident à l’arrivée des secours. «Le conducteur du camion est recherché. Ce que l’on sait par contre à ce moment, c’est que le véhicule n’avait pas été signalé comme ayant été volé. Grâce aux plaques et enregistrements, nous avons donc été en mesure de localiser son propriétaire. On enquête donc toujours à ce moment pour déterminer avec exactitude qui était au volant au moment de la collision»,

explique le policier, non sans souligner l’extrême gravité que de quitter ainsi la scène d’un accident, qui plus est dans un accident ayant causé la mort.

Au moment d’écrire ces lignes, les policiers tentaient toujours de déterminer la cause de l’accident. La route 11 a été fermée une grande partie de la journée afin de permettre à l’équipe de reconstitution d’accidents d’analyser la scène.