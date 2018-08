Expansion et création d’emplois chez Zenabis

Elle n’a pas encore vendu un seul gramme sur le marché «grand public» et pourtant, l’usine de production de marijuana Zenabis d’Atholville est toujours en mode croissance.

Après le gouvernement du Nouveau-Brunswick et la chaîne de pharmacies Pharmasave, le producteur restigouchois vient d’annoncer la signature d’un autre protocole d’entente pour approvisionner en cannabis la BC Liquor Distribution Branch (l’équivalent d’Alcool NB en Colombie-Britannique). Bien que Zenabis ait une usine dans cette province – et que celle-ci sera également un fournisseur – la majorité du cannabis vendu à l’intérieur des boutiques de BC Cannabis devrait provenir du Restigouche, confirme la porte-parole de l’entreprise, May Nazair.

Une question se pose néanmoins avec la prolifération de ces signatures d’ententes par Zenabis. Celle-ci sera-t-elle en mesure de répondre à la demande? Pour Mme Nazair, il ne fait aucun doute que l’entreprise honorera ses engagements.

«C’est d’ailleurs pourquoi nous avons récemment procédé à un agrandissement, à l’ajout de salles de production. Et cet agrandissement est la raison pourquoi nous sommes en voie d’embaucher 60 nouveaux employés. Nous augmentons donc notre superficie de production ainsi que notre main-d’œuvre», indique Mme Nazair, notant que le nombre d’employés de l’usine devrait du coup grimper à quelque 140 d’ici la fin de l’année.

«On est vraiment très excités de tous ces récents développements et de pouvoir pratiquement doubler notre nombre d’employés. Ce sont de bonnes nouvelles pour nous, mais également pour la région», ajoute-t-elle.

En dépit de la difficulté qu’ont certaines entreprises de la région du Restigouche à pourvoir leurs postes, on ne croit pas chez Zenabis que cela constituera un problème insurmontable.

«Nous offrons des emplois avec salaires compétitifs dans une industrie en croissance où il est intéressant d’œuvrer. La seule difficulté que nous pourrions rencontrer serait peut-être dans les postes plus spécialisés, mais encore là nous sommes très optimistes», soutient Mme Nazair.

Une fois cette phase d’expansion terminée, l’usine aura une superficie fonctionnelle de 136 000 pieds carrés. Il restera également amplement d’espace pour d’éventuelles phases d’expansions additionnelles (l’usine faisant 400 000 pieds carrés), ce qu’on pourrait voir survenir rapidement selon Mme Nazair.

Celle-ci ajoute qu’on devrait voir des produits de Zenabis sur le marché dès l’entrée en vigueur de la légalisation du cannabis cet automne.