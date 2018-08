Hiro Inoue a tenu parole à Miscou: une usine flambant neuve

Plus d’une année après avoir été complètement détruit dans un incendie, Miscou Fish Products renaît officiellement de ses cendres. Les activités de l’usine de transformation seront relancées cet automne.

Les flammes ont complètement ravagé l’édifice au printemps 2017. Le triste événement en avait marqué plusieurs, y compris Wilfred Roussel, député de Shippagan-Lamèque-Miscou.

«Quand je suis arrivé à 6h30 du matin, ça flambait encore, mais l’édifice était en cendre. C’était très pénible. Il y avait une centaine de personnes dans les alentours.»

Une rencontre d’urgence a eu lieu le même après-midi. Les employés et des représentants du gouvernement s’y trouvaient. L’objectif était de permettre aux employés de se trouver un endroit où terminer leur saison de travail.

L’usine Miscou Fish Products est visible de loin en raison du gigantesque drapeau acadien peint sur le toit. L’étoile n’y figure pas encore. Les employés ont été demandés de la signer avant qu’elle soit installée. – Acadie Nouvelle: David Caron

Plusieurs usines ont ouvert leurs portes aux employés «orphelins», y compris Bolero Shellfish Processing. Dolores Chiasson, de Lamèque, figure parmi ceux qui ont abouti dans cette entreprise à Saint-Simon. De son côté, son amie Simone Savoie s’est trouvé un emploi dans une salle de quilles à Caraquet.

Bien qu’elles aient toutes les deux réussi à trouver du travail temporaire ailleurs, elles n’ont pas hésité à reprendre leurs postes chez Miscou Fish Products.

«On a déjà nos emplois. On va commencer en transformant le hareng à Ste-Cécile et au printemps, on va revenir ici», dit Dolores Chiasson.

Le propriétaire de Miscou Fish Products, Hiro Inoue, un Canadien d’origine japonaise, détient également les Pêcheries Ste-Cécile, une usine située sur l’île Lamèque.

Les deux femmes sont heureuses d’être de retour à Miscou.

«On est contente d’être ici. C’est comme une grande famille», dit Simone Savoie.

Après l’incendie, Hiro Inoue avait promis de reconstruire l’usine. Il a non seulement tenu parole, il a investi près de 12 millions$ dans ce projet. Comme l’usine précédente, le grand bâtiment est visible de loin en raison du gigantesque drapeau acadien peint sur le toit. L’étoile n’y figure pas encore. Les employés ont été demandés de la signer avant qu’elle soit installée.

«Je suis arrivé ici en 1989. Je ne pouvais comprendre pourquoi personne ne faisait de la transformation ici à Miscou. (…) Il y a un énorme potentiel ici. Personne ne le sait, mais moi, je le sais. C’est pour ça que j’ai investi», dit M. Inoue.

L’emplacement stratégique de l’usine, située près du quai, demeure aussi un avantage, croit l’homme d’affaires.

«De nos jours, nos clients sont à la recherche de la traçabilité alimentaire. Ils veulent savoir d’où vient le produit, où il a été transformé et qui l’a vendu. Ici, les pêcheurs sont tous prêts de l’usine. C’est facile à retracer. C’est la clé du succès.»

Puisque la construction de la nouvelle usine n’est pas encore achevée, M. Inoue a l’intention de relancer les activités cet automne, juste à temps pour la saison de transformation de hareng. L’entreprise fait aussi la transformation du crabe et du homard. M. Inoue s’engage à offrir un minimum de 24 semaines de travail à ses employés en misant sur la transformation de fruits de mer locaux et importés.

«Je vais faire de mon mieux.»

Il entend aussi rapatrier à Miscou une partie de la production qui a été transférée dans une usine en Chine après l’incendie.

La nouvelle avait de quoi réjouir Simone Savoie et son amie Dolores Chiasson.

«On nous dit qu’on pourrait travailler six mois par année», affirme Mme Chiasson.

Le projet a reçu une subvention de 1,1 million$ provenant du Fonds des pêches de l’Atlantique, un programme financé conjointement par le fédéral et le provincial. L’argent permettra à Miscou Fish Products d’acquérir de nouvelles pièces d’équipement visant à améliorer l’efficacité des activités de l’usine.

Miscou Fish Products compte près de 130 employés. L’entreprise Les Pêcheries Ste-Cécile, également détenue par M. Inoue, en compte près de 150.

Expansion sur l’île Lamèque

Peu de détails ont été offerts par M. Inoue, mais il envisage de bientôt procéder à un important agrandissement des installations à Sainte-Cécile.

«L’édifice sera aussi grand qu’ici à Miscou. On va commencer les travaux bientôt.»

Selon l’étude d’impact environnemental préliminaire du projet, disponible sur Internet, le projet consiste à construire de nouvelles installations pour transformer le crabe et le homard d’avril à juillet. La transformation du hareng doit se poursuivre dans les installations existantes durant l’automne.