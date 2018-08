Santé mentale: lire pour guérir

Jill Ferguson LeBlanc dirige le service de traitement des dépendances et de la santé mentale chez Horizon. - Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Il n’aura jamais été aussi facile de se renseigner sur la santé mentale. Une collection de 1300 livres thérapeutiques et de développement personnel est désormais accessible partout au Nouveau-Brunswick.

Le réseau de santé Horizon s’est associé au Service des bibliothèques publiques pour aider les gens à en apprendre davantage sur les différents troubles de santé mentale ou de dépendance.

Tous les citoyens titulaires d’une carte de bibliothèque publique auront accès gratuitement à la collection, qui comprend des ouvrages en français et en anglais mais aussi des livres électroniques et des livres audio.

On y retrouve pas moins de 35 thèmes: le deuil, la violence domestique, les abus sexuels, le syndrome de stress post-traumatique, l’autisme ou les troubles alimentaires, les dépendances.

«Ces livres n’étaient pas disponibles dans les bibliothèques jusqu’à maintenant, indique Jill Ferguson LeBlanc, directrice du traitement des dépendances et de la santé mentale chez Horizon. Ça va être accessible à toutes les personnes au Nouveau-Brunswick. Si tu habites à Bathurst par exemple, tu vas pouvoir faire venir le livre à ta bibliothèque locale gratuitement à domicile au service de bibliothèque par la poste.»

Les ouvrages de la collection seront clairement identifiés, rassemblés dans le catalogue en ligne des bibliothèques publiques sous un espace dédié à la santé mentale. Pour aider les lecteurs à s’y retrouver, ils seront marqués d’un papillon violet, que l’on retrouvera sur la fiche du catalogue tout comme sur le revers de la couverture des livres.

Mme Ferguson LeBlanc explique que l’objectif premier était de faciliter la vie des gens en quête de ressources. «Est-ce qu’une personne vulnérable a le courage d’aller au comptoir pour demander à quelqu’un qu’elle n’a jamais rencontré où sont les livres sur le viol ou le stress post-traumatique?»

L’idée est venue d’une cliente du Réseau de santé Horizon traitée pour un trouble de stress post-traumatique. La lecture de livres thérapeutiques a joué un grand rôle dans sa thérapie, explique Jill Ferguson LeBlanc.

«Lorsqu’elle cherchait des livres pour l’aider dans son cheminement vers le rétablissement, elle ne les trouvait pas ou les ouvrages étaient très datés et pas forcément approuvés par des cliniciens, des psychologues ou des travailleurs sociaux.»

Les 1300 livres ont été sélectionnés par des experts, dont des bibliothécaires et des professionnels de la santé du réseau Horizon, mais aussi par des patients. «On a essayé de sélectionner des livres faciles à lire pour quelqu’un qui cherche de l’aide», souligne Jill Ferguson LeBlanc.

Chantale Bellemare, directrice de la bibliothèque publique de Moncton, dit avoir été séduite par le projet. «On était très ouverts dès le départ, assure-t-elle. On espère que ça va répondre à un besoin pour des personnes qui se sentent dans une situation vulnérable ou peuvent être gênées de demander au personnel les ressources. On voulait augmenter l’autonomie et aussi accroître le nombre de livres disponibles.»

La collection sera entreposée au deuxième étage de la bibliothèque publique de Moncton.

«Les livres se trouvent dans différentes sections, parce qu’il y en a aussi bien pour les adultes que pour les adolescents ou les enfants», précise Mme Bellemare.

Le projet a été rendu possible grâce à une subvention de MindCare NB, un comité du conseil d’administration de la Fondation de l’Hôpital régional de Saint John qui finance, un peu partout dans la province, des programmes de promotion du mieux-être mental et de prestation de services aux personnes vivant avec des maladies mentales. Un don de 25 000 dollars a été permis de renouveler et d’agrandir la collection.