Un étrange sondage électoral dans le Restigouche-Ouest

Un message enregistré sondant la population de Restigouche-Ouest quant à ses intentions de votes pour la prochaine élection inclut dans le choix multiple une candidate conservatrice qui ne s’est jamais manifestée comme telle.

Le candidat du Parti vert dans Restigouche-Ouest, Charles Thériault, a reçu lundi dernier un appel bien étrange. Au bout du fil, un message automatisé l’invitait à dévoiler pour quel candidat il avait l’intention de voter lors de la prochaine élection provinciale. Si son nom figurait dans la liste des candidats – tout comme celui du libéral Gilles LePage –, ce qui l’a surpris c’est d’entendre également dans le lot celui de l’ancienne porte-couleurs conservatrice, Martine Coulombe.

«Je me suis informé auprès du président du Parti conservateur pour la circonscription, et il dit que c’est absolument faux. Martine (Coulombe) n’a jamais accepté de se présenter comme candidate», a exprimé M. Thériault.

Vérification faite, celui-ci a raison. Joint par téléphone, Léopold Ouellet a confirmé que l’ancienne députée n’avait pas l’intention de sauter à nouveau dans l’arène politique. Dans les faits, l’association conservatrice de Restigouche-Ouest a identifié des candidats potentiels, mais demeure toujours en mode de recherche active en vue de l’élection de septembre prochain», explique M. Ouellet, précisant que la convention du parti n’a pas encore eu lieu pour la circonscription.

M. Ouellet est bien au courant dudit sondage téléphonique évoqué par son confrère du Parti vert puisqu’il a aussi reçu un appel similaire. «J’ai été très étonné, car on mentionne que nous avons un candidat et nous n’en avons pas encore présentement. C’est dérangeant, car ça laisse planer une information erronée à notre sujet dans la communauté, comme quoi nous avons notre candidat et que c’est Mme Coulombe, ce qui n’est pas le cas. Bref, il y a quelque chose de pas très clair là-dedans», dit-il, irrité qu’on propage cette fausseté au sein de la population.

Les sondages sont chose fréquente à l’aube de chaque élection. Questionné sur le sujet, Paul Harpelle, porte-parole d’Élections NB, soutient qu’il est tout à fait légal pour une organisation – politique ou non – ou encore des firmes spécialisées pour jauger les intentions de votes des électeurs face à un parti ou des candidats. Il n’est pas non plus illégal de faire appel à des composeurs-messagers automatisés (CMA) pour effectuer le sondage, pourvu que cette utilisation se fasse en harmonie avec les Règles sur les télécommunications non sollicitées établies par le CRTC. Les entités politiques, par exemple, ne peuvent se servir de ces appareils afin de faire de la sollicitation. Les appels doivent également commencer par un message donnant clairement le nom de la personne ou du groupe pour le compte duquel l’appel est effectué et décrire brièvement le but de l’appel.

À savoir s’il est légal ou non de faire de tels appels en proposant de faux choix de réponse – comme dans ce cas le nom de la candidate conservatrice –, le porte-parole d’Élections NB a préféré ne pas s’avancer.

Nous avons tenté sans succès de joindre le numéro de rappel qui accompagnait le message.