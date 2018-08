Bathurst se dote d’une corporation à but non lucratif

Une nouvelle étape a été franchie par le conseil municipal dans le processus de création d’une corporation à but non lucratif dont le mandat est le mieux-être des citoyens de Bathurst.

Cette nouvelle corporation dont le nom sera dévoilé plus tard contribuera au développement de plusieurs aspects du mieux-être dont l’environnement, la santé, l’éducation , les arts et les sports non seulement pour les citoyens de Bathurst et de toute la région Chaleur, a indiqué le maire Paolo Fongemie.

«Dans le cadre des activités de la corporation, nous allons développer des partenariats dans le secteur de l’énergie renouvelable. D’autres projets et initiatives seront développés par le futur conseil d’administration.»

La corporation sera administrée par des avocats de la région de Moncton jusqu’à la création de ses statuts et règlements.

Le maire Fongemie confie que les avocats Marc-Antoine Chiasson, Catherine Blonquist et Patrick Kerr seront les administrateurs de la corporation.

«C’est tout à fait normal de faire appel à une firme d’avocat dans la création d’une corporation. Leur expertise nous permettra de continuer les autres étapes du processus de création de notre corporation à but non lucratif. Une fois toutes les étapes franchies, un conseil d’administration sera mis en place.»

Pour la conseillère régionale en mieux-être de la région Chaleur, Rachel Robichaud, la décision de la Ville de Bathurst est à saluer.

«C’est important de travailler en partenariat avec les différents organismes pour avoir un impact significatif pour le mieux-être des citoyens. On travaille avec des champions et des gens qui ont le mieux-être à coeur. Ensemble on peut créer de plus belles choses. Au niveau du réseau mieux-être, ce qui est a été fait à Bathurst peut servir d’exemple pour les autres villes et villages. »

Consultations publiques sur le mieux-être dans la région Chaleur.

Des consultations publiques seront organisées dans le cadre de la semaine provinciale du mieux-être dans la région Chaleur du 1er au 7 octobre.«L’objectif de ces consultations est de recenser les besoins des gens de la région. C’est sûr que la décision de la Ville de Bathurst de créer une corporation dont le mandat est le mieux-être sera abordée lors de ces consultations» , a souligné Mme Robichaud.

Le maire Fongemie rappelle que cela fait plus d’une année que le conseil municipal travaille à l’incorporation de cet organisme à but non lucratif. Cependant, il mentionne que l’objectif du conseil municipal est de finaliser les dernières étapes du processus d’incorporation d’ici le début d’automne.