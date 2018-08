AcadieNor: la vérificatrice générale doit enquêter, dit le NPD

Le NPD se dit «profondément préoccupé» par les conséquences de la récente affaire AcadieNor, à Caraquet.

Cette société à but non lucratif aurait notamment utilisé l’argent des contribuables pour financer la participation à des événements partisans libéraux, notamment des soupers de homards et de fruits de mer.

«Nous sommes déçus de la réponse de la municipalité, à savoir que ce n’est pas sa responsabilité ou même que c’est comme si de rien n’était», peut-on lire dans un communiqué.

«Le NPD demande que la vérificatrice générale mène une enquête urgente sur ce genre d’activités, pour voir si elle arrive ailleurs au Nouveau-Brunswick. Il n’est pas dans l’intérêt des gens que les municipalités fassent preuve de partisanerie, et il n’est pas dans leur intérêt de dépenser leur argent dans la politique partisane libérale plutôt que dans les priorités locales.»