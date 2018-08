Accident mortel sur la route 11: la GRC a un suspect dans sa mire

La collision mortelle est survenue sur la route 11 non loin de la sortie 388 de Charlo. - Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert

La GRC a appréhendé un suspect en lien avec l’accident mortel survenu vendredi dernier, près de Charlo, sur la route 11 à la hauteur de la sortie 388.

Une automobile de marque Honda Civic et une camionnette GMC Sierra noire sont alors entrées en collision tôt vendredi matin, vers 5h. Le passager de l’automobile est décédé suite à l’impact alors que le conducteur a été blessé. Pour sa part, la personne au volant de la camionnette a quitté les lieux de l’accident, ce qui a mené au lancement d’un avis de recherche par la GRC.

«Nous avons finalement identifié un suspect dans cette affaire et il a été interrogé. On ne peut toutefois révéler son identité puisqu’à ce moment-ci, aucune accusation n’a encore été déposée», a confirmé le caporal François Côté de la GRC de Campbellton.

L’individu en question serait de la Première nation d’Eel River Bar.

Ceci dit, le policier indique toujours être à la recherche de témoins dans cette affaire.

«On sait que l’accident est survenu quand même assez tôt le matin, mais ça n’empêche pas que certaines personnes auraient pu croiser l’individu au volant de la camionnette ou encore le voir partir avec celle-ci. Notre enquête a progressé, mais ce serait bien d’avoir des gens pour corroborer certains faits», souligne-t-il, ne voulant pas confirmer si le suspect a admis avoir été derrière le volant au moment du drame.

Vendredi, le porte-parole avait confié au journal que le véhicule n’avait pas été signalé comme ayant été volé. Grâce aux plaques et enregistrements, les policiers avaient donc été en mesure de localiser rapidement son propriétaire. Le caporal Côté n’a pas voulu préciser si le suspect que la GRC avait dans sa mire était ou non le propriétaire du véhicule.

À la lumière des éléments connus jusqu’à présent, il est toutefois plausible de penser que le conducteur de la camionnette pourrait risquer une accusation de défaut de s’être arrêté à la scène d’un accident.

Pour ce qui est des causes de la collision, le caporal Côté indique toujours être en attente des résultats des experts en reconstitution d’accidents.

«On ne peut dire à ce moment-ci qui a frappé qui, ni si la vitesse, l’alcool, la fatigue ou l’inattention sont en cause. On devrait avoir plus de détails à ce sujet au cours des prochains jours», dit-il.

Pour ce qui est de la victime, son identité ne sera pas rendue publique. On sait toutefois qu’il s’agit d’un homme de 37 ans de la région de Campbellton. Le chauffeur de l’automobile a pour sa part subi quelques blessures, mais on ne craint pas pour sa vie. La journée du drame, les deux hommes covoituraient pour se rendre au travail.