Gilles Lepage n’est plus

Gilles Lepage, président et chef de direction de l’ancienne Fédération des caisses populaires acadiennes de 1994 à 2004, n’est plus. Il est décédé cette semaine, confirme Mario Griffin, porte-parole d’UNI Coopération financière. La cause de son décès n’a pas été précisée.

Gilles Lepage était âgé de 71 ans.

«C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Monsieur Gilles Lepage, ancien pdg notre institution pendant plus de 10 ans. Nous voulons ainsi offrir nos plus sincères condoléances aux membres de la famille et aux amis de ce grand coopérateur», a souligné Robert Moreau, PDG actuel d’UNI Coopération financière sur Twitter.

Gilles Lepage a été à l’emploi de la Fédération des caisses populaires pendant plus de 35 ans. Il a été embauché par l’entreprise en 1969, où il a commencé comme vérificateur.

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Monsieur Gilles Lepage, ancien pdg de notre institution pendant plus de 10 ans. Nous voulons ainsi offrir nos plus sincères condoléances aux membres de la famille et aux amis de ce grand coopérateur. — Robert Moreau (@RobertMoreau_) August 7, 2018

Son règne de dix ans à la tête de la Fédération a été marqué par plusieurs changements importants.

Dans une entrevue accordée à l’Acadie Nouvelle lors de sa retraite en 2003, il n’a pas manqué de souligner que le capital consolidé de son entreprise est passé de 85 millions$ à 185 millions$ en une décennie, un changement qui a permis aux caisses de passer au statut d’une grande entreprise, s’est-il félicité.

Le début de l’ère numérique s’est aussi amorcé lorsqu’il était à la tête de la coopérative financière. Les sites Internet, acadie.net et acadie.com, ont vu le jour en 1998.

D’autres changements moins populaires ont également eu lieu durant son passage à la tête de la Fédération. Le nombre de caisses populaires est passé de 86 à 34.

«Nous avons dû reconfigurer notre réseau, pour répondre aux besoins grandissants de nos clients et rassembler nos forces, et j’en suis aujourd’hui très satisfait», avait-il déclaré.

Originaire de Rimouski, au Québec, Gilles Lepage est arrivé au Nouveau-Brunswick à la fin des années 1960 pour terminer ses études à l’Université de Moncton. Il figure parmi les premiers diplômés de l’institution postsecondaire.