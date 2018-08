Imagine Edmundston: les citoyens ne sont pas à court d’idées!

L’initiative Imagine Edmundston s’est poursuivie en fin de semaine avec une activité pendant laquelle toutes les famille ont été invitées à venir dire comment elles souhaitent voir leur ville dans l’avenir tout en s’amusant et en rencontrant les petits ambassadeurs 2030 du Secrétariat à la jeunesse.

Ceux-ci en ont profité pour lancer leur comptoir à friandises, une suggestion qu’il était possible de réaliser dans l’immédiat. Toute la population fut donc invitée à se rendre au stationnement de la microbrasserie Les Brasseurs du Petit-Sault.

Sur place, il était possible de constater l’avancement de Imagine Edmundston, de voir les projets proposés jusqu’à présent, et de proposer de nouveaux projets. Il ne s’agissait pas d’une activité «formelle», mais bien d’une grande fête familiale où les gens étaient invités à se réunir pour jaser et s’amuser. En fait, il y a eu un immense «foam party» avec des jeux gonflables sur place et ce malgré une petite pluie tant nécessaire sur la région. Imagine Edmundston est un projet mené par le secteur du Développement du territoire de la Ville d’Edmundston qui, depuis avril dernier, invite la population à réfléchir sur l’avenir de la ville afin d’en ressortir une vision du développement et un outil de planification.

Les gens sont toujours invités à soumettre des idées par l’entremise de cartes postales, de courriels, d’une application web, et en participant à des activités du type «Brassons les idées».

Depuis le début de l’initiative, les contribuables ont démontré jusqu’à quel point on a à cœur l’avenir d’Edmundston en proposant des projets et des idées intéressantes. Cette journée a été une occasion parfaite pour échanger, discuter, et même rêver un peu. La journée a été organisée par la Ville d’Edmundston, Edmundston Centre-ville et le Secrétariat à la jeunesse. (Digiphoto Actualité)