Le couple Guan-Bonnell plaide non-coupable

Le couple Michael Bonnell et Yuyang Guan, lors de leur toute première comparution au tribunal en juin dernier. - Archives

Michael Bonnell et Yuyang Guan, ce couple tristement célèbre qui est accusé d’avoir omis de prendre soin d’un enfant et d’animaux de compagnie, ont plaidé non coupables aux divers chefs d’accusation déposés à leur endroit.

Le duo originaire de l’Ontario a de nouveau brièvement comparu mardi devant la juge Brigitte Volpé, en Cour provinciale à Edmundston.

La magistrate a ordonné la tenue d’un procès qui doit se dérouler le 24 janvier prochain.

La juge Volpé a de plus sommé les accusés d’être représentés par un avocat ou de se préparer à assurer leur propre défense au tribunal.

Tous deux doivent faire face à des accusations d’avoir omis de fournir les choses nécessaires à l’existence d’un enfant âgé de moins de 16 ans.

Une accusation de ne pas avoir fourni les choses nécessaires à l’existence de sa conjointe a également été déposée à l’endroit de Michael Bonnell.

Les deux individus font de plus face à des accusations d’avoir négligé de fournir des soins adéquats à deux chiens qui se trouvaient en leur compagnie dans des établissements hôteliers de la région de Grand-Sault et d’Edmundston.

En vertu de la Loi sur la Société protectrice des animaux du Nouveau-Brunswick, les amendes varient entre 140 $ et 200 000 $ selon l’infraction. En vertu du Code criminel du Canada, si les accusés sont déclarés coupables, ils pourraient devoir payer une amende, ou devoir faire de la prison en plus de payer une amende.

L’étrange histoire du couple avait ébranlé la région du Madawaska au début du mois de juin 2018.

À ce moment, la GRC avait obtenu des informations voulant qu’une femme eût donné naissance à un bébé dans une chambre d’un hôtel situé dans la communauté rurale de Saint-André.

Un avis de recherche avait alors rapidement été lancé par la GRC afin d’aider les autorités policières à retrouver la famille.

Après une brève cavale de quelques jours, le périple des Ontariens en sol néo-brunswickois avait pris fin abruptement après une importante opération policière qui s’est déroulée dans un motel d’Edmundston et qui a mené à leur arrestation.

Sur place, le nouveau-né avait alors été découvert, puis soigné à l’hôpital avant d’être remis à la garde du ministère du Développement social.

Deux chiens en piteux état ont aussi été retrouvés dans la chambre des fugitifs et ont été saisis et remis aux responsables locaux de la protection des animaux.

Pour la suite des procédures judiciaires, notons que Michael Bonnell et Yuyang Guan devront à nouveau comparaître au tribunal le 13 novembre prochain afin de prendre part à une conférence préparatoire au procès.