Quatre citoyens honorés à Beresford

La municipalité de Beresford a profité de la fête du Nouveau-Brunswick pour honorer quatre bénévoles impliqués auprès des aînés et des jeunes de la région Chaleur.

Un certificat reconnaissance a été remis à Serge Beaubrun, Philippe Léger, James Rossignol et à Scott Soucy. Selon le maire de Beresford, Jean-Guy Grant, ces bénévoles ont généreusement donné de leur temps à l’enrichissement de la vie collective auprès des gens de la région.

Un homme impliqué auprès des jeunes et des aînés

Âgé de 83 ans et toujours actifs, Serge Beaubrun a été reconnu pour ses nombreuses années d’implication dans la région Chaleur au niveau du sport et loisir. Il dit accepter cette reconnaissance comme un encouragement. Cela fait près de 14 ans que M. Beaubrun offre bénévolement ses services pour animer des activités auprès des aînés de la région.

«Trois à cinq fois dans la semaine, on se rencontre pour faire des activités physiques qui permettent de maintenir la souplesse du corps. Les gens viennent des différentes communautés de la région Chaleur. J’aime partager mes connaissances avec les autres. »

M. Beaubrun a également été entraîneur adjoint du Club d’escrime Chaleur pendant plusieurs années.

«Je faisais des présentations au sujet d’escrime auprès des jeunes des écoles de la région Chaleur. Près de 1300 jeunes ont été touchés par mes différentes présentations. On a pu former plusieurs jeunes de la région Chaleur à l’escrime dont certains ont été au niveau provincial et national.»

Un passionné du curling

Cela fait plusieurs années que Philippe Léger fait du bénévolat au club de curling Sportek. Il travaille au développement de ce sport au niveau régional et provincial. M. Léger a été honoré dans la catégorie développement sportive et communautaire. Il mentionne que le curling se porte bien dans la région Chaleur.

«On a formé un comité dont l’objectif est de promouvoir le curling en offrant des cliniques et des tournois. On souhaite avoir plus de membres la saison prochaine. Nous allons continuer le travail de développement dans la région.»

12 ans d’implications dans le monde de la ringuette

Depuis 2006, James Rossignol est impliqué avec l’association de Ringuette de la région. Ce dernier est également le président de Ringuette Nouveau-Brunswick. M. Rossignol a dit être surpris d’être honoré par la municipalité de Beresford.

«Je m’implique bénévolement pour aider les enfants dans ce sport. On ne demande jamais rien en retour, mais c’est plaisant d’être reconnu par la communauté. On s’engage bénévolement pour le bien-être des enfants de la région et non pour de l’argent.»

La ringuette se relève de plusieurs années difficiles, fait savoir M. Rossignol.

«On a eu des difficultés en 2012-2013. Cette année, on est en train de rebâtir avec trois équipes soit une cinquantaine de filles de plusieurs communautés de la région Chaleur. Nous allons continuer à développer ce sport dans la région.»

15 années d’implications communautaires à l’école Carrefour étudiant de Beresford

Scott Soucy a été impliqué dans les activités de ces différents sports, dont le soccer, le patinage artistique, et l’athlétisme. Toutefois, c’est son bénévolement auprès des jeunes de l’école Carrefour étudiant qui a été le plus marquant.