Le tout premier Ocean Festive est lancé, jeudi à Shediac. D’ici dimanche, les participants auront droit à une programmation célébrant la plage, les artistes, l’histoire et les produits de la région.

Le Festival du homard de Shediac est fini depuis quelques semaines, mais la saison des festivals de la ville du Sud-Est n’est pas terminée pour autant. Jeudi, le tout premier Ocean Festive se met en branle au parc provincial de la plage Parlee.

Les organisateurs prévoient accueillir de 5000 à 8000 personnes par jour, vendredi et samedi. Les visiteurs auront droit à plus de 20 kiosques de nourriture, à des prestations musicales et à «la plus grande aire interactive de jeux gonflables de l’histoire de la région».

Les dirigeants des festivités s’attendent notamment à une grande foule lors des spectacles musicaux de vendredi et de samedi soir sous le grand chapiteau du site principal du festival. L’espace peut accueillir plus de 4000 personnes.

Vendredi soir, à 19h, Zach Lane, 3 Bob Night, Izabelle (Angry Candy) et Signal Hill monteront sur scène afin de faire bouger la foule.

Vingt-quatre heures plus tard, ce sera au tour des artistes acadiens Hert et Rhéal LeBlanc, Suroit, Réveil et Bois-Joli à offrir des prestations musicales.

Le tout commence jeudi à 18h30 avec un Gala de fruits de mer sous la grande tente d’Ocean Festive. Les participants auront droit à des créations culinaires du célèbre chef Alain Bossé, aussi connu comme le «Kilted Chef». Les profits de la soirée seront remis à l’Arbre de l’espoir.

Dimanche, les participants du festival pourront se procurer un passeport de l’Ocean Festive, document qui leur montrera les restaurants locaux qui ont préparé des plats de fruits de mer spécialement pour l’occasion.

En après-midi, vers 13h, ils pourront se rendre au quai de Pointe-du-Chêne pour le relâchement d’environ 2000 homards dans la baie de Shediac. Les billets pour la randonnée éducative en bateau peuvent être achetés au bureau de Shediac Bay Cruise, au quai de Pointe-du-Chêne.

Plus de renseignements sont disponibles sur le site internet de l’Ocean Festive.