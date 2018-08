Famille cubaine à Pokemouche: Yalenis pourra rester auprès de sa mère plus longtemps

Zoé Lidia Suarez et sa fille Yalenis, toujours réunies, mais toujours dans l'attente d'une réponse des services de l'immigration. - Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

La situation évolue pour Zoe Lidia Suarez Prieto. Le gouvernement vient de prolonger de cinq mois le visa touriste de sa fille aînée, Yalenis. L’adolescente de 14 ans est autorisée à rester sur le sol canadien jusqu’à la mi-décembre.

Cette nouvelle sonne comme un soulagement pour la famille d’origine cubaine désormais installée à Pokemouche, dans la Péninsule acadienne.

Le député fédéral de la circonscription Acadie-Bathurst, Serge Cormier, a personnellement appelé la maman pour l’en informer. Celle-ci n’a pas tardé à la commenter sur les réseaux sociaux.

«Je suis très contente. Nous allons mieux dormir maintenant», a-t-elle écrit sur Facebook.

Zoe Lidia Suarez Prieto peine à y croire. Surtout, elle se réjouit que sa fille soit à ses côtés pour son accouchement. Elle a entamé le troisième trimestre de sa grossesse.

Depuis plusieurs années, la mère de famille se bat pour garder sa fille auprès d’elle. Zoe Lidia Suarez Prieto a émigré au Canada, en 2010; à cette époque, Yalenis est restée à Cuba.

Plusieurs démarches ont été entreprises auprès des services de l’immigration. Ces derniers ont délivré à la jeune fille un visa touriste de six mois, l’hiver dernier. Aussitôt le document reçu, elle s’est envolée et a atterri au Nouveau-Brunswick, mi-décembre.

D’emblée, la famille a rempli une demande de résidence permanente au nom de Yalenis, qui demeure en cours de traitement. Mi-juin, son visa est arrivé à terme. Elle a donc basculé dans un statut implicite, une zone grise inconfortable et stressante pour elle et les siens.

«Je crains que l’Immigration me dise qu’elle doit repartir et qu’ils viennent la chercher. Ça me déchirerait le cœur», nous confiait Zoe lorsque nous l’avons rencontrée fin juillet.

Aujourd’hui, leur quotidien se révèle plus réjouissant. Néanmoins, leurs tracas ne sont pas terminés. Cette prolongation n’est qu’un répit en attendant que Yalenis décroche sa résidence permanente.

L’attente se poursuit. Et dans les conditions actuelles, la jeune fille ne peut être inscrite dans un établissement scolaire.