Fusillade: Bouleversés et attristés, les politiciens offrent leurs sympathies

Quelques heures après la fusillade qui a fait quatre morts dont deux policiers à Fredericton, le ministre fédéral de la Sécurité publique a voulu se faire rassurant.

«Le Canada est un pays sécuritaire», a martelé Ralph Goodale lors d’un point de presse vendredi après-midi à Sarnia, en Ontario, tout en reconnaissant que le nombre d’incidents de violence avec armes à feu augmente depuis cinq ans.

«Le gouvernement du Canada a évidemment pris très au sérieux la question de la violence par armes à feu», a-t-il déclaré, citant le projet de loi C-71 qui attend sa troisième lecture aux Communes.

Puis il a cité les millions de dollars investis pour des initiatives conjointes avec les villes et les provinces afin de contrer le cocktail armes-gangs-drogues. «C’est très souvent cette combinaison qui est à la source de la violence dans nos communautés», a expliqué le ministre.

Le premier ministre Justin Trudeau a parlé avec la chef de la police de Fredericton, le maire de la ville ainsi que le premier ministre de la province pour offrir condoléances et aide si nécessaire.

«Les gens de Fredericton sont courageux, forts et résilients. Les Canadiens sont à vos côtés pendant cette période difficile», peut-on lire dans une déclaration transmise par le bureau de M. Trudeau, vendredi après-midi.

Dans cette déclaration, le premier ministre a tenu à souligner le sacrifice des deux policiers tués.

«Aucun geste n’est plus noble que celui de mettre sa propre vie en danger pour protéger celle des autres. (…) Nous n’oublierons jamais les deux policiers décédés, dont le sacrifice a sans aucun doute sauvé des vies et empêché une tragédie encore plus grave», a-t-il affirmé.

En attendant les détails que la police de Fredericton allait offrir en après-midi, le premier ministre du Nouveau-Brunswick a, comme bien d’autres, exprimé ses sentiments sur Twitter.

«Au nom de tous les gens du Nouveau-Brunswick, j’offre mes condoléances, mes pensées et mes prières aux victimes et à leur famille. Nos pensées se tournent également vers les femmes et les hommes courageux qui travaillent aux premières lignes afin d’assurer notre sécurité», a écrit Brian Gallant.

Les deux ministres néo-brunswickois du gouvernement Trudeau étaient particulièrement touchés par les événements.

«C’est le coeur gros que je pense aux victimes de Fredericton ainsi qu’à leurs proches», s’est désolée la ministre de la Santé, Ginette Petitpas Taylor.

«Merci à tous les courageux premiers intervenants qui travaillent dur pour garder les gens en sécurité», a offert le ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur, Dominic LeBlanc.

C’est aussi en soulignant la mort des deux policiers que le chef conservateur a offert sa réaction. «Nouvelle choquante et dévastatrice de Fredericton ce matin. Jill et moi prions pour les familles de ces courageux agents et toutes les personnes touchées par la violence de ce matin», a écrit Andrew Scheer.

La première ministre albertaine Rachel Notley a eu une pensée pour «les premiers répondants qui travaillent à aider les autres alors qu’ils ont perdu deux des leurs».

Aux micros des journalistes, son homologue québécois Philippe Couillard a exprimé son «chagrin que des choses pareilles se produisent dans notre pays» et son «admiration pour les forces de l’ordre et les premiers répondants (…) qui vont se mettre sans savoir vraiment quelle est la situation devant le danger pour protéger la population».

Les services de police d’un peu partout au pays ont également salué le sacrifice des policiers de Fredericton.

«Le #SPVM envoie ses plus sincères condoléances à la famille, aux collègues et amis des deux policiers décédés en devoir aujourd’hui à Fredericton. Toutes nos pensées sont avec @CityFredPolice durant ces moments difficiles», a-t-on déclaré sur le fil du Service de police de la Ville de Montréal.

La Ville de Moncton s’est inquiétée pour les siens, durement secoués par une tragédie semblable il y a quatre ans. «Les événements de ce matin à Fredericton peuvent réveiller les émotions/réactions ressenties à Moncton en 2014. Cherchez de l’aide, et gardez un oeil sur vos proches», a-t-on conseillé.

Le chef néo-démocrate, lui, avait réagi tôt vendredi matin, avant qu’on apprenne que des policiers figuraient parmi les victimes. «Des nouvelles tragiques arrivent de Fredericton. Mon coeur est avec toutes les personnes touchées par la fusillade et tous les premiers répondants», a écrit Jagmeet Singh.