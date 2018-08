Ça va doublement «bagosser» à Saint-Hilaire

Saint-Hilaire, un quartier du Haut-Madawaska, s’apprête à revivre de plus belle la fabuleuse époque de la prohibition où le gangster Maxime Albert et la bagosse régnaient en roi et maître.

Les organisateurs du 3e Festival de la bagosse, qui se tiendra du 6 au 9 septembre, ont décidé de doubler le plaisir des participants cette année en ajoutant deux journées supplémentaires d’activités à la programmation 2018 de l’évènement.

La mythique taverne à Maxime Albert sera l’hôte du festival qui se veut plus familial, inclusif et divertissant que jamais au dire de ses promoteurs.

«On va attirer plus de gens cette année comparativement aux années passées», a affirmé sans détour Mario Nadeau, le président de la Société historique de Saint-Hilaire.

De nombreuses activités marqueront les célébrations qui seront loin de se limiter à la simple fabrication et dégustation gratuite de la bagosse, cet alcool qui coulait à flots il y a une centaine d’années et qui a en quelque sorte façonné l’histoire du village de Saint-Hilaire tout en enrichissant plusieurs de ses citoyens.

«Avec notre festival, l’on veut ramener la vie de quartier et aider à relancer les activités sportives dans notre communauté», a expliqué Mario Nadeau, à l’occasion d’une récente conférence de presse visant à dévoiler l’étendue de la programmation 2018.

Une famille de bâtisseurs sera honorée

Comme le veut la tradition, une famille de bâtisseurs de Saint-Hilaire sera honorée dans le cadre de l’événement annuel. L’honneur reviendra cette année à la famille ainsi qu’aux descendants du bâtisseur François-Xavier Albert.

Outre l’animation continuelle, les organisateurs misent principalement sur un souper BBQ, des feux d’artifice et sur un tournoi de balle-molle mixte afin de faire courir les foules et d’animer la communauté du Haut-Madawaska.

Un tournoi de pickleball, une guerre amicale de «Nerf», des visites du Musée historique de la prohibition, de l’animation musicale ainsi que des activités sportives et familiales seront également à l’horaire de ce 3e Festival de la bagosse.