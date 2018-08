Saint-André: des investissements de 420 000$ chez Grand Falls Agromart

Grand Falls Agromart, une entreprise qui œuvre dans le secteur agricole, investira 420 000$ dans ses installations situées dans la Communauté rurale de Saint-André.

Grâce au soutien du gouvernement provincial, par l’entremise de la Société de développement régional (34 670$) et d’Opportunités NB (44 670$), le projet devrait se traduire par la création de deux nouveaux emplois à temps plein.

«L’équipe d’Agromart vit un moment palpitant. Cet investissement nous permettra de moderniser notre équipement pour les engrais liquides, ce qui augmentera notre capacité, notre production et nos revenus», a indiqué Danny Blanchette le PDG de l’entreprise.

«Agromart s’est bâti une solide réputation dans ce domaine et c’est réjouissant de la voir entreprendre des investissements de cette ampleur à Saint-André», a pour sa part déclaré Chuck Chiasson, le député de la circonscription de Victoria-La-Vallée.

L’entreprise de la région de Grand-Sault propose une gamme de produits et de services de protection des cultures, d’analyses des tissus et des sols, de location de systèmes de localisation GPS et de livraison de produits destinés à la ferme.