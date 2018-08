Bathurst: plus de 300 000$ pour des travaux d’améliorations

Le conseil municipal de Bathurst a adopté une résolution pour réaliser des travaux d’améliorations de la voie Nevins ainsi qu’aux rues Bridge et St-Peter.

Ces travaux seront réalisés par la compagnie LCL Excavation au coût de 324 622,52$.

L’ingénieur municipal, Matthew Abernethy, a mentionné que le projet sur la voie Nevins est une reconstruction complète de route. Pour ce qui est de la rue Bridge, la conduite d’aqueduc ainsi que des services connexes seront remplacés.

«C’est une vieille ligne d’eau avec laquelle on avait beaucoup de problèmes. Actuellement on a entre sept et huit résidents sur cette ligne. Pour ce qui est de la rue St-Peter, on va réaliser des travaux aux trottoirs et aux caniveaux. Une fois les travaux complétés, il ne devrait plus y avoir de problèmes avec l’eau», de souligner M. Abernethy.

Le maire de Bathurst, Paolo Fongemie, rappelle que la rue Bridge est une artère importante pour les résidents ainsi que pour les touristes qui transitent à Bathurst en provenance de la Péninsule acadienne.

Dans le cadre du Programme d’amélioration des routes provinciales désignées dans les municipalités, le ministère des Transports et de l’Infrastructure financera, avec la Ville de Bathurst, l’asphaltage d’un tronçon d’un kilomètre de la rue Bridge, soit du 1930 à l’avenue Sutherland.

De nouvelles voitures

Le conseil municipal a également adopté une résolution pour doter la Force policière de Bathurst de deux véhicules banalisés, au coût de 64 750$, et d’un véhicule utilitaire sport (VUS), au coût de 42 250$.

Pour le maire Paolo Fongemie, le conseil a décidé de conclure avec un fournisseur unique de VUS, du fait que c’est un modèle sur mesure avec des exigences au niveau des équipements.