Drummond rend hommage à son champion de boîte à savon

Mikael Guerrette a dignement représenté le Canada lors du 81e All American Soap Box Derby, présenté à Akron, dans l’État de l’Ohio. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Réunis lundi soir dans le cadre de la réunion mensuelle du conseil municipal, les élus du village de Drummond et les organisateurs du 5e Festival de gravité ont rendu un bel hommage au jeune pilote de boîte à savon Mikael Guerrette.

L’élève de l’école Régionale de Sainte-Anne, au Madawaska, est de retour d’un périple de quelques jours en sol américain durant lequel il a pris part au 81e All American Soap Box Derby.

L’évènement de classe internationale, présenté à Akron (Ohio), rassemblait 425 pilotes en herbe originaires du Canada et des États-Unis et de pays comme le Japon et l’Allemagne.

Mikael Guerrette a fait belle figure lors de la compétition à bord de son bolide rose, terminant au 10e rang dans la classe «Local Stock», à quelques poussières seulement du vainqueur de la course.