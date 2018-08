En canot jusqu’au centre-ville de Moncton

Don Poirier et Kevin Léger se sont rendus de Memramcook à Moncton en canot, dimanche. - Gracieuseté

Deux hommes de Memramcook ont remonté la rivière Petitcodiac en canot, ce week-end, se rendant jusqu’au centre-ville de Moncton avant de retourner dans leur village.

Don Poirier, originaire de la vallée, rêvait de faire ce voyage depuis bien des années. Dimanche matin vers 10h30, soit une heure après le mascaret, il a monté avec son ami Kevin Léger à bord un canot équipé d’un petit moteur. Ils sont arrivés au centre-ville de Moncton vers 12h, avant de retourner à Memramcook dans l’après-midi.

«C’est un objectif de vie que je voulais accomplir depuis longtemps. Ce n’est pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de rapides à cause du courant.»

«C’était incroyable de voir Moncton de cet angle. On a aussi vu de vieux aboiteaux et des aigles à tête blanche. C’était une belle expérience.»

Afin d’accomplir leur trajet, MM. Poirier et Léger ont dû synchroniser leurs mouvements avec les marées et se tenir près des berges afin d’éviter les plus grosses vagues.

«Il faut monter (vers Moncton) quand la marée hausse et descendre (vers Memramcook) avec la marée basse. On ne peut pas attendre, sinon le courant est trop fort.»

M. Poirier a reçu des messages d’autres personnes qui souhaitent l’accompagner pour un voyage de Memramcook à Moncton en bateau. Il souhaite avoir l’occasion de répéter l’expérience.