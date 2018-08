Fusillade de Fredericton: «Je crois que la musique guérit les gens»

Un jeune Néo-Écossais touché par la fusillade de Fredericton a composé et enregistré une chanson pour rendre hommage aux victimes ainsi qu’à leurs proches. Sa pièce n’est pas passée inaperçue et a été écoutée près de 400 000 fois sur Facebook.

C’est le cœur lourd que Josh Cochrane, âgé de 12 ans et originaire de Yarmouth, a eu vent de la fusillade mortelle de vendredi dernier. Il a pensé à la peur qu’ont dû ressentir les premiers répondants et aux enfants des victimes, dont les parents ne seront plus là pour les border le soir.

Josh Cochrane voulait faire quelque chose pour aider la communauté à vivre son deuil. Il a donc écrit et enregistré une chanson qui reprend la mélodie de «Hallelujah», de Leonard Cohen. Sa pièce s’intitule «A Police Hallelujah» («Alléluia policière»).

Depuis que sa mère a publié la chanson sur Facebook, la vidéo a été vue plus de 385 000 fois.

«Je voulais que la chanson montre au monde leur bravoure et le sacrifice qu’ils ont fait pour sauver d’autres gens. Je crois que la musique guérit les gens, elle aide à voir les gens du cœur et à retrouver le calme», dit Josh Cochrane.

Il dit qu’il a reçu des messages de gens en deuil de partout au pays, dont un collègue des agents Robb Costello et Sara Mae Burns, les deux policiers tués vendredi, qui lui a dit que sa chanson l’a aidé et a aidé ses collègues à traverser cette période difficile.

Le message du jeune Canadien est l’un de nombreux témoignages d’appui de la part de gens qui ne connaissaient pas les victimes, mais qui vivent tout de même un deuil avec la petite ville né0-brunswickoise.

Des services de police de partout au pays ont mis leurs drapeaux en berne, vendredi après-midi, tandis que des milliers de personnes ont publié des messages dans les réseaux sociaux avec le mot-clic «#FrederictonStrong».

Le premier ministre Justin Trudeau a visité les familles et les collègues des victimes, dimanche après-midi. Aux journalistes, il a dit qu’il avait transmis aux familles un message de solidarité dans le deuil.

«Quand on a un pays entier derrière soi pour nous aider à traverser un deuil, c’est un peu plus facile d’y parvenir. Pas beaucoup plus facile, mais un peu plus facile quand même», a-t-il dit.

Quant à Josh Cochrane, il souhaite que sa chanson exprime sa croyance que l’amour et la gentillesse sont plus puissants que la colère et la haine, une leçon qu’il a apprise lorsqu’il a perdu un être cher alors que cette personne servait en Afghanistan.

«On doit arrêter de perdre des vies en raison de la violence en changeant le monde un geste gentil à la fois», affirme Josh Cochrane.

Il dit qu’il a accompli ce qu’il voulait faire, s’il se fie aux commentaires qu’il a reçus jusqu’à maintenant.

«Je crois que la chanson fait ce que je souhaitais qu’elle fasse. Elle fait jaser les gens et les gens savent que ce n’est pas faire preuve de faiblesse que de parler de leurs sentiments. C’est important», dit-il.

«C’est OK de ne pas être OK parfois…quelqu’un est toujours là pour les aider à s’en sortir et les gens se préoccupent d’eux, même si c’est un enfant.»